МИД РФ отреагировал на принятие в Кыргызстане закона о госязыке

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала принятый в третьем чтении Жогорку Кенешем КР законопроект о госязыке.

Ее мнение опубликовано на сайте МИД РФ:

"Насколько нам известно, законопроект "О государственном языке в Кыргызской Республике" был вынесен на обсуждение еще в 2021 г. и тогда на его изначальную редакцию последовали критические отзывы в киргизском обществе, в том числе со стороны русскоязычного населения республики. В дальнейшем документ дорабатывался и в него были внесены отсутствовавшие ранее положения, например, о гарантиях всем этносам на сохранение и развитие родного языка. В то же время в законопроект не вошла норма о недопущении ущемления прав и свобод граждан по признаку незнания государственного языка.

В нынешнем виде закон способен создать определенные сложности для граждан республики, не владеющих киргизским языком. Мы неоднократно обращали внимание киргизских коллег на то, что принятие закона может нежелательным образом сказаться на ситуации с правами нетитульного населения, в том числе наших соотечественников.

Партнеры заверили, что законопроект не преследует цель отменить русский язык. В связи с этим рассчитываем, что руководство Киргизской Республики в духе наших союзнических отношений будет проводить сбалансированную языковую политику, направленную как на развитие киргизского языка, так и на поддержку и продвижение русского языка, за которым в Киргизии закреплен конституционный статус официального, и который является языком межнационального общения на обширном пространстве Содружества Независимых Государств".





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