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Эрдоган пригласил Садыра Жапарова на церемонию инаугурации в Турцию

Сегодня, 1 июня, Садыр Жапаров провел телефонный разговор с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом сообщает служба информационной политики администрации президента.

Садыр Жапаров поздравил Эрдогана с победой на президентских выборах, пожелав дальнейшего процветания и развития братскому турецкому народу.

В ответ президент Турции пригласил Садыра Жапарова на церемонию инаугурации. Также лидеры стран обсудили актуальные направления кыргызско-турецкого двустороннего сотрудничества и перспективы совместного взаимодействия.

 
URL: https://kaktus.media/481652

           

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