Эрдоган пригласил Садыра Жапарова на церемонию инаугурации в Турцию

Сегодня, 1 июня, Садыр Жапаров провел телефонный разговор с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Об этом сообщает служба информационной политики администрации президента.
Садыр Жапаров поздравил Эрдогана с победой на президентских выборах, пожелав дальнейшего процветания и развития братскому турецкому народу.
В ответ президент Турции пригласил Садыра Жапарова на церемонию инаугурации. Также лидеры стран обсудили актуальные направления кыргызско-турецкого двустороннего сотрудничества и перспективы совместного взаимодействия.
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