Саммит «ЕС — ЦА» позволит Кыргызстану активно внедрять новые технологии и привлекать инвестиции — политолог

Денис Бердаков прокомментировал встречу президентов на Иссык-Куле

В Чолпон-Ате завтра, 2 июня, под председательством главы государства Садыра Жапарова пройдет II саммит «Европейский союз — Центральная Азия». В нем примут участие президенты Кыргызстана Садыр Жапаров, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Таджикистана Эмомали Рахмон, Узбекистана Шавкат Мирзиеев, заместитель председателя кабинета министров Туркменистана Нурмухаммет Аманнепесов и президент Европейского совета Шарль Мишель.

Как отметил политолог Денис Бердаков, повестка предстоящего II саммита «Европейский союз — Центральная Азия» позволит нашей стране активно внедрять новые технологии и привлекать инвестиции в перспективные проекты. По его словам, повестка этого саммита будет интересна как бизнесу, так и гражданскому обществу. Она посвящена развитию торгово-экономических и логистических связей между регионами, а также внедрению возобновляемых источников энергии.

«По заявленной повестке Евросоюз крайне заинтересован в создании и поддержании как Шелкового пути из Китая через Центральную Азию в Европу, так и в налаживании собственного торгово-логистического сотрудничества с регионом по поставкам продукции сельского хозяйства», — уточнил эксперт.

Также он подчеркнул, что ЕС заинтересован в разработке редкоземельных металлов и у Кыргызстана имеется огромный потенциал в партнерстве в этом направлении.

«У нас много месторождений, и мы заинтересованы в сотрудничестве с ответственным европейским бизнесом, поскольку это является прямой поддержкой бюджета и отражается на качестве жизни каждого кыргызстанца, исходя из примера выплат в государственный бюджет Кумтором и Джеруем», — добавил Денис Бердаков.

Он заметил, что приоритет в обсуждении повестки саммита будет отведен проектам зеленой энергетики. Учитывая огромный потенциал нашей республики в гидроэнергетике, ожидается подписание договоренностей с Европейским союзом по конкретным проектам строительства новых гидроэлектростанций, солнечных и ветровых станций, а также модернизации имеющихся объектов.

Наряду с этим, как указал политолог, в повестке саммита будет еще вопрос о развитии гуманитарного взаимодействия, что будет обсуждаться в рамках проектов в секторе образования.

В заключение он сказал, что на сегодня руководство Кыргызстана проводит активную политику многовекторной интеграции страны во все проекты в Центральной Азии.

Вести.kg