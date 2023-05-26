Интересы Кыргызстана связаны с Экономическим поясом Шелкового пути

Кубат Умурзаков отметил основные цели осуществления этой инициативы.

"Суть инициативы "Один пояс - один путь" заключается в формировании новой модели международного сотрудничества и развития с использованием региональных, двусторонних и многосторонних механизмов и связей с участием Китая. Она содержит два основных компонента, каждый предполагает значительные инвестиции в инфраструктуру: Экономический пояс Шелкового пути и новый Морской Шелковый путь. Интересы Кыргызстана связаны с Экономическим поясом Шелкового пути", - сказал vb.kg известный в Центральной Азии эксперт-экономист Кубат Умурзаков.

Официальная позиция Пекина состоит в том, что на фоне современных мировых и региональных трансформаций, а также вызовов и проблем, с которыми сталкиваются КНР и другие государства, инициатива "Пояс-путь" выдвинута для сохранения глобальной системы свободной торговли и открытости экономических связей и укрепления разнопланового сотрудничества со странами-партнерами. Приоритеты определены в специальном Плане действий по "Поясу-пути" и их иерархия выстроена таким образом:

1) координация экономической политики и планов регионального развития, совместное осуществление крупных проектов;

2) формирование объединяющей Азию, Европу и Африку инфраструктурной сети из транспортных коридоров, железных дорог, морских портов, авиационной инфраструктуры, систем транспортировки энергоресурсов;

3) беспрепятственное осуществление торговли, в частности, путем устранения барьеров, создания зон свободной торговли, либерализации торговых правил, совершенствования таможенных и пограничных процедур и т.д.;

4) финансовая интеграция на базе Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, а также путем увеличения охвата и масштабов валютных свопов;

5) гуманитарное сотрудничество, включающее увеличение числа обучающихся в китайских вузах граждан из стран-участниц "Пояса-пути"; приток в КНР туристов из этих стран; контакты в сфере здравоохранения, а также по линии НПО.

Кубат Умурзаков отметил основные цели осуществления этой инициативы. Это - расширение доступа к источникам сырья; диверсификация транспортных маршрутов по доставке китайской экспортной продукции на мировые рынки; развитие транспортно-логистической инфраструктуры в странах транзита; обеспечение благоприятных условий для беспрепятственного перемещения китайских товаров и услуг, включая либерализацию таможенного и валютного режимов. А также обеспечение интенсивного развития западных регионов Китая и их превращение в транспортно-логистический, внешне-экономический, а в перспективе – и в финансовый хаб "Большой Центральной Азии".

"Помимо вложения средств на развитие транспортных коридоров Китая со странами Центральной Азии и Европы, значительные средства выделяются странам региона на развитие энергетических мощностей, социальной инфраструктуры. Частным бизнесом КНР осуществляются инвестиционные проекты, в том числе в горнодобывающих отраслях. Реализация отдельных китайских проектов в странах Центральной Азии началась еще за несколько лет до провозглашения "Пояса и пути", - добавил он.

За последние годы в нашей стране при поддержке КНР осуществлено несколько крупных проектов, связанных с развитием инфраструктуры. В том числе строительство стратегической линии электропередачи Датка–Кемин, подстанции Датка, проект по модернизации ЛЭП на юге Кыргызстана, которые обеспечили энергетическую независимость страны от единой энергетической системы Центральной Азии, модернизация Бишкекской ТЭЦ, реабилитация автодорог Бишкек–Нарын–Торугарт и Ош–Сарыташ–Иркештам – это главные дороги, связывающие Кыргызстан с Китаем. А также строительство автодороги Север–Юг, осуществляется реабилитация и развитие уличной сети в Бишкеке. Всего за 2004-2022 годы Китай предоставил Кыргызстану кредитов на сумму более $1,7 млрд на различные проекты, или 39 процентов от обшей суммы внешнего долга. Объем накопленных китайских инвестиций в Кыргызстан за 2005‑2022 годы составил $9,4 млрд.

Что касается визита нашего президента Садыра Жапарова в Китай, то, судя по итогам, его можно назвать успешным. "Садыр Жапаров и председатель КНР Си Цзиньпин подписали Совместную декларацию об установлении всеобъемлющего стратегического партнерства в новую эпоху. Также в рамках государственного визита в Китай подписан ряд двусторонних документов в области развития энергетики, промышленности, торговли, инвестиций, культуры, здравоохранения, профессионального образования, научно-технического сотрудничества. А также соглашения и меморандумы, в том числе по реализации строительства завода по производству удобрений и мусороперерабатывающего завода; созданию сборочного завода по производству тяжелых грузовиков и автомобилей специального назначения и строительству солнечной электростанции на 1000 мегаватт в Иссык-Кульской области", - прокомментировал эксперт Кубат Умурзаков итоги госвизита.

По итогам же прошедшего саммита глав государств принята Сианьская декларация. Соглашения и договоренности, достигнутые в ходе саммита, означают серьезный сдвиг в развитии сотрудничества между странами Центральной Азии и Китаем. Как подчеркнул Си Цзиньпин, саммит позволил создать новую платформу и открыть новые горизонты для сотрудничества Китая с Центральной Азией.

По мнению Умурзакова, можно выделить следующие решения саммита. Первое - усилить работу по становлению формата путем создания механизмов встречи и диалога в сферах индустриализации и инвестиций, сельского хозяйства, транспорта, образования, а также межпартийного сотрудничества для развития многопланового взаимовыгодного сотрудничества шестерки.

Второе - расширять торгово-экономические связи, принимая меры по упрощению процедур торговли, актуализации соглашений о сотрудничестве в области инвестиций, распространять практику "зеленый коридор" для таможенного оформления сельскохозяйственной и пищевой продукции на всех пограничных переходах, создать торговый центр биржевых товаров.

Третье - повышать пропускную способность трансграничной перевозки, развитие транспортных коридоров, развивать региональную логистическую сеть. Целесообразно наращивать потенциал железнодорожных контейнерных терминалов по маршруту Китай-Европа, поощрять создание зарубежных складов в государствах Центральной Азии, формировать цифровую платформу универсальных услуг.

Четвертое - расширить энергетическое сотрудничество. Китай предлагает создать партнерские отношения "Китай-Центральная Азия" по энергетическому развитию, ускорить строительство четвертой линии газопровода Китай-Центральная Азия, продолжить увеличение объема торговли углеводородами, развивать взаимодействие по всей производственной цепочке, укрепить кооперацию в области альтернативных источников энергии и мирного атома.

Пятое - продвигать зеленые инновации, активизировать сотрудничество с государствами ЦА в области мелиорации засоленных и солончаковых почв, водосберегающей ирригации, создать совместную лабораторию сухого земледелия, поддерживать создание высокотехнологичных предприятий и индустриальных парков ИКТ. Китайская сторона приветствует присоединение государств Центральной Азии к целевым программам сотрудничества в рамках инициативы "Один пояс - один путь" в области технологий устойчивого развития, инноваций и предпринимательства, космических информационных технологий.

Шестое - наращивать потенциал развития. Китай планирует выработать целевую научно-техническую программу Китая и государств ЦА по сотрудничеству в области сокращения бедности, реализовать Программу по повышению технической квалификации "Китай-Центральная Азия", увеличивать количество мастерских Лу Баня в государствах ЦА и поощрять китайские предприятия в создании новых рабочих мест для местного населения. Китай будет выделять денежные средства странам ЦА в виде финансового сопровождения и безвозмездной помощи.

Седьмое - активизировать межцивилизационный диалог. Китай приглашает государства ЦА подключиться к реализации проекта "Культурный Шелковый путь", будет создавать еще больше центров традиционной медицины в ЦА, ускорять взаимное учреждение культурных центров. А также поддерживать присоединение вузов государств ЦА к Университетскому альянсу Шелкового пути, способствовать проведению конкурса столицы культуры и туризма "Китай-ЦА", обеспечивать успешное проведение мероприятий в рамках Года культуры и искусства народов Китая и стран Центральной Азии, запускать туристические железнодорожные маршруты в направлении ЦА.

Восьмое - поддержать мир в регионе. Китай готов помогать ЦА в укреплении правоохранительного и оборонного потенциала, поддерживать усилия центральноазиатских партнеров, нацеленные на самостоятельное обеспечение региональной безопасности и борьбу с терроризмом, намерен развивать сотрудничество в сфере кибербезопасности. Следует и впредь выявлять роль формата стран-соседей Афганистана в интересах мирного восстановления этой страны.

"В целом, если участники сотрудничества будут заинтересованы, и такой механизм будет эффективно действовать, можно ожидать существенного улучшения в рамках среднесрочного периода", - считает эксперт Кубат Умурзаков.





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