Ташиев: За арестованную чиновницу из Минздрава просил один мой друг

За два года Кыргызстану было возвращено более 11 млрд сомов в результате борьбы с коррупцией.
Об этом в интервью журналистам заявил глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.
"Для сравнения, в 2020 году в казну поступило не более 200 млн сомов. Мы же за два года вернули более 11 млрд сомов. В этой связи никто не сможет меня обвинить в том, что я взял хоть у кого-то один сом. Все поступившие деньги я направляю в казну либо на счет ГКНБ.
Недавно только один мой друг стал просить меня за арестованную главу Департамента лекарственных средств Минздрава. Я ему сказал: "нет, она была поймана на взятках". Он мне опять: "ну арестовал ты ее и что? Страна или ты разбогатеете что ли от этого? Все что хочешь дам тебе". Когда я ему опять отказал, он опять мне: "Посмотрим, сколько ты на этой должности просидишь". Вот он человеческий фактор, когда пытаются так надавить на меня, но еще раз повторяю, здесь затронуты интересы государства. И кто бы не был: друг, родственник или еще кто-то, в случае нарушения закона все будут отвечать",- сказал глава ГКНБ.
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