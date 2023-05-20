Садыр Жапаров предложил перевести КПП на границе с КНР на круглосуточный график

Садыр Жапаров предложил перевести два КПП на китайско-кыргызской границе на круглосуточный график.

Об этом он сказал на встрече с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном в рамках государственного визита в Китай. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

По ее данным, состоялся обмен мнениями по широкому кругу вопросов двустороннего и многостороннего сотрудничества между Кыргызстаном и Китаем.

Ли Цян отметил успешное завершение первого Саммита глав государств «Центральная Азия — Китай», подчеркнув, что в Сианьской декларации обозначен новый план развития отношений стран Центральной Азии и Китая, новые направления углубления сотрудничества.

Премьер выразил уверенность, что под руководством двух лидеров будет выстраиваться эффективное кыргызско-китайское стратегическое многоплановое сотрудничество.

«Мы готовы с кыргызскими друзьями реализовать важные договоренности, достигнутые между двумя странами. Китай всегда будет надежным партнером Кыргызстана», — заверил Ли Цян.

Он сообщил, что китайская сторона твердо поддерживает выбранный народом Кыргызстана путь развития, готова содействовать в реализации Национальной программы развития КР до 2026 года.

Ли Цян отметил положительную динамику во взаимной торговле двух стран. По его словам, Китай обладает огромным рынком и открыт для Кыргызстана, в связи с чем выразил заинтересованность в импорте высококачественной сельхозпродукции из Кыргызстана.

Он добавил, что Китай поддерживает расширение сотрудничества в области регионального развития, улучшения инфраструктуры на пропускных пунктах, ветроэнергетики и гидроэнергетики и других взаимовыгодных проектах.

Также премьер Госсовета подчеркнул особую важность реализации проекта строительства железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан.

Затрагивая сотрудничество в сфере туризма, он особо отметил, что Кыргызстан включен в список стран, рекомендованных для посещения туристами из КНР.

В свою очередь президент Садыр Жапаров отметил, что кыргызско-китайские отношения сегодня находятся на самом высоком уровне. По его словам, в Сиане прошли продуктивные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, на которых достигнуты важные договоренности по дальнейшему развитию и укреплению наших отношений в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной областях, в сфере безопасности, а также по взаимодействию на международной арене.

«Важно отметить вывод кыргызско-китайских отношений на новый качественный уровень — всеобъемлющего стратегического партнерства. Между нашими странами нет каких-либо политических разногласий или нерешенных вопросов. Мы оказываем друг другу поддержку по актуальным, жизненно важным для каждого из наших государств вопросам», — сказал Садыр Жапаров.

Президент подчеркнул, что кыргызская сторона приветствует и приглашает китайские государственные и частные предприятия, инвесторов к ведению бизнеса в Кыргызстане, реализации совместных экономических, инвестиционных проектов.

«Крупным и важным кыргызско-китайским совместным проектом на сегодня является строительство железной дороги Китай — Кыргызстан —Узбекистан. Строительство этой железной дороги является вкладом наших стран в практическую реализацию инициативы председателя КНР Си Цзиньпина по совместному строительству «Одного пояса —одного пути», — сказал Садыр Жапаров.

Также президент выделил, что одну из ключевых ролей в повышении уровня взаимной торговли играет работа пунктов пропуска на кыргызско-китайской государственной границе.

Для оптимизации их работы кыргызская сторона предлагает перевести работу пунктов пропуска «Торугарт» и «Иркештам» на круглосуточный семидневный график.

Вместе с тем глава государства уделил внимание возможностям сотрудничества Кыргызстана с Китаем по проектам электронной коммерции и внедрению цифровых финансовых технологий.

В завершение Садыр Жапаров пригласил Ли Цяна посетить Кыргызстан с официальным визитом и принять участие в заседании Совета глав правительств государств — членов ШОС.



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