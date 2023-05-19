Садыр Жапаров на саммите в Китае высказался по вопросу границы с Таджикистаном

«В духе дружбы и добрососедства мы настроены вести работу с Таджикистаном», — заявил президент Кыргызстана Садыр Жапаров на первом саммите «Центральная Азия — Китай».

По его словам, Кыргызстан с момента обретения государственной независимости придерживается миролюбивой политики и проявляет конструктивный подход при решении вопросов пограничного урегулирования.

«Мы с Китаем и Казахстаном успешно завершили делимитацию и демаркацию государственной границы. Совместно с Узбекистаном завершен вопрос делимитации границы. Сейчас мы с узбекскими коллегами активно работаем над завершением демаркации границы. В таком же ключе готовы работать с Таджикистаном», — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что страны Центральной Азии и Китай, являясь государствами-учредителями, активно работают в рамках Шанхайской организации сотрудничества. По инициативе Узбекистана успешно заработала Консультативная встреча глав государств Центральной Азии, юбилейную, пятую встречу планируется провести в Душанбе осенью этого года. В июле 2022-го в Чолпон-Ате на четвертой встрече тремя странами подписан Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в XXI веке, который призван укрепить добрососедские и дружественные отношения.

«Кыргызстан выражает поддержку инициативе китайской стороны по глобальной безопасности. Мы содействуем созидательным идеям председателя КНР Си Цзиньпина по созданию сообщества единой судьбы человечества, инициативы по глобальному развитию и глобальной цивилизации. Мы высоко ценим важную роль и значение этих идей в реализации повестки дня ООН в области устойчивого развития. Высоко ценим активные усилия китайской стороны по созданию сообщества единой судьбы сопредельных стран. Думаю, это внесет большой вклад в укрепление дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества между Китаем и государствами Центральной Азии», — заключил Садыр Жапаров.



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