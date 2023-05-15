Спикер Жогорку Кенеша вылетел в Азербайджан

В числе других мероприятий делегация Жогорку Кенеша посетит головной офис Парламентской Ассамблеи тюркских государств.

Парламентская делегация во главе со спикером Жогорку Кенеша Нурланбеком Шакиевым отправилась с рабочей поездкой в Азербайджан, сообщается на сайте парламента.

В рамках визита спикер примет участие в мероприятиях, посвященных 100-летию со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, а также проведет ряд встреч на высоком уровне.

В числе других мероприятий делегация Жогорку Кенеша посетит головной офис Парламентской Ассамблеи тюркских государств и ознакомится с ее деятельностью.

Отмечается, что спикера Нурланбека Шакиева сопровождают председатель Комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции Жогорку Кенеша Улан Примов и руководитель Группы дружбы по сотрудничеству с Азербайджаном Искендер Матраимов.

Кабар