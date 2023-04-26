СМИ: В Москве на День Победы ждут только Садыра Жапарова

Единственным иностранным лидером, визит которого планируется в Россию ко Дню Победы, оказался Садыр Жапаров – президент Киргизии.

Об этом "Ведомостям" рассказал дипломатический источник и собеседник, близкий к администрации президента.

"По их словам, ожидается его участие в торжественных мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не ответил на запрос "Ведомостей" о том, может ли кто-то еще из иностранных лидеров (к примеру, руководитель союзной Белоруссии Александр Лукашенко) прибыть в Москву к празднику.

В 2022 г. на параде в честь Дня Победы, который проходил спустя 2,5 месяца после начала боевых действий на Украине, не было ни одного иностранного лидера. Как поясняли в Кремле, тогда было решено не звать гостей. "Дело в том, что это не юбилейная дата. Это наш праздник, это святой праздник для всей России, для всех россиян, – говорил Песков журналистам 29 апреля 2022 г. – Но зарубежных лидеров мы не приглашали". Лукашенко, к примеру, тогда отпраздновал День Победы в Минске.

Жапарова позвал в Россию 31 марта вице-премьер Алексей Оверчук, курирующий в правительстве международные отношения. "8–9 мая мы ожидаем ваш официальный визит, – говорил он на встрече с киргизским президентом. – Особое значение этому визиту придает тот факт, что он приурочен к празднованию нашего самого главного общего праздника – Дня Победы. Мы, конечно же, всегда помним, какой вклад внесла Киргизия в эту победу и защиту Москвы, это для нас священно". По данным источников "Ведомостей", в рамках визита, который пройдет в эти дни, предполагается не только посещение торжественных мероприятий, но и переговоры на высшем уровне (в прошлый раз Владимир Путин и Жапаров встречались в декабре 2022 г.)", - пишет СМИ.



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