РИА Новости: Ошибка карт Google Maps едва не привела к международному конфликту

Бишкек, "Саясат.kg". Из архива.

Кыргызстанкие пользователи социальных сетей активно обсуждают новость о том, что на Google картах Кемпир-Абадское водохранилище исключили из территории Кыргызстана и перенесли в Узбекистан.

Но это не первая ошибка Google Maps. В 2010 году границы Никарагуа и Коста Рики показал не правильно. Об этом тогда написал РИА Новости:

- Подразделение никарагуанской армии вторглось на приграничную территорию Коста-Рики близ побережья Карибского моря. Как позже выяснилось, командир подразделения руководствовался картами онлайнового сервиса Google Maps, на которых положение границы между странами почему-то было изображено неверно.

Ошибка в картографическом сервисе Google Maps, неправильно отображающем участок государственной границы между Никарагуа и Коста-Рикой, едва не привела к конфликту между этими странами, сообщил сайт SearchEngineLand со ссылкой на центральную костариканскую газету La Nacion.

По информации La Nacion, подразделение никарагуанской армии вторглось на приграничную территорию Коста-Рики близ побережья Карибского моря. На чужой территории военные построили несколько временных лагерей, водрузили никарагуанский флаг, вырубили деревья в заповедном массиве и провели ряд хозяйственных работ.

Как позже выяснилось, командир подразделения руководствовался картами онлайнового сервиса Google Maps, на которых положение границы между странами почему-то было изображено неверно.

Инцидент вызвал большой резонанс в Коста-Рике: президент страны Лаура Чинчилья, выступив по национальному телевидению, осудила вторжение. Представители Google не смогли объяснить причину появления ошибки на карте, отметив лишь, что сервис компилирует информацию из множества разнородных источников данных. По состоянию на 14.00 мск пятницы ошибка Google Maps исправлена не была. Один из главных конкурентов сервиса - Microsoft Bing Maps отображает границу правильно, пишет SearchEngineLand.

Конечно целесообразность использования "гражданских" сервисов вроде Google Maps для ориентирования военных подразделений в приграничных районах вызывает вполне обоснованные сомнения, отмечает Fast Company. Тем не менее, это далеко не первый случай, когда бездумное использование современных высокотехнологичных средств навигации едва не приводит к международным конфликтам. Так, весной 2007 года британские военные, сопровождавшие торговое судно, по ошибке вторглись в территориальные воды Ирана. Этот инцидент был потенциально куда более опасен, чем пересечение границы Коста-Рики, даже не имеющей регулярной армии.