Празднование Нооруза. Президент выступил на площади Ала-Тоо: о чем он говорил

Президент сегодня на центральной площади Ала-Тоо в Бишкеке выступил с поздравительной речью на праздничном мероприятии по случаю Нооруза.
Садыр Жапаров отметил, что мы продолжаем путь предков, и, исходя из народной мудрости, что «сани нужно готовить летом», он призывал всех к неустанному труду, независимо от того, в какой отрасли работает человек.
«Реалии нашего времени требуют быстрого реагирования, принятия решений и действий. К сожалению, до этого все от мала до велика больше были заняты политикой, нежели исполнением своих прямых обязанностей, оставаясь равнодушными к вопросам укрепления национальной экономики, не придавая этому должного значения.
Политика клановости, землячества и кумовства превратились в головную боль общества.
Причину отставания развития в государстве каждый новый руководитель видел в своих предшественниках, что стало для них привычным делом. Мы должны остановить это! Все это препятствовало развитию, и мы ощущаем последствия до сих пор», — сказал глава государства.
По его словам, сейчас другие реалии. Мир быстро развивается, перед странами возникают новые требования и вызовы. На фоне этих изменений Кыргызстан должен встряхнуться и взять курс на новое мышление и формирование новых взглядов.
Президент также отметил, что завершился переходный период и мы вступили на путь развития.
«Мы, как руководство страны, обязуемся выполнить все, что с доверием возложил на нас народ. В общественной, политической, социальной и экономической жизни страны создаются лучшие предпосылки и новшества, которым даст правильную оценку будущее поколение... Планета подвергается различным катаклизмам, возникают крупные военные конфликты, мировая экономика переживает потрясения, а их последствия распространяются по всему миру. Они не обошли и нас стороной, что заметно отразилось на росте цен. В таких условиях известно, что непросто принимать прогрессивные решения и оперативные меры, не отмерив семь раз. Но, несмотря на это, мы смогли поднять заработные платы работникам социальной сферы и государственных служащих. Мы также преуспели сделать много работы в сфере безопасности и обороны, поскольку вопрос целостности страны вышел на первое место в связи с известными событиями», — рассказал Садыр Жапаров.
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