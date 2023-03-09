Роза Отунбаева: Помощь Афганистану может сократиться из-за притеснения женщин

Финансирование проектов в Афганистане может сократиться из-за притеснений женщин в стране.

Об этом на заседании Совета безопасности, посвященном Афганистану, рассказала специальный представитель главы ООН в этом государстве Роза Отунбаева, сообщают «Новости ООН».

По ее словам, Организация Объединенных Наций обратилась с самым крупным призывом о помощи Афганистану, попросив в 2023 году $4,6 миллиарда. В стране две трети населения — около 28 миллионов человек — нуждаются в ней для выживания.

«Сейчас, когда Афганистану нужен весь его человеческий капитал, чтобы восстановиться после десятилетий войны, половина потенциальных врачей, ученых, журналистов и политиков оказалась запертой в своих домах, их мечты разрушены, таланты конфискованы. Афганистан при талибах остается самым репрессивным государством в мире в отношении прав женщин», — заявила Роза Отунбаева.

Она отметила, что запрет на работу женщин в неправительственных организациях обернется очень серьезными последствиями для афганского населения, нуждающегося в помощи и поддержке, и отношений между «Талибаном» и международным сообществом.

«Финансирование проектов в Афганистане, скорее всего, сократится, если женщинам не разрешат работать. НПО, которыми они руководят, были вынуждены прекратить свою деятельность. Если объемы помощи населению уменьшатся, то и сумма денежных переводов в долларах, необходимая для оказания этой поддержки, также сократится», — сказала специальный представитель главы ООН в этом государстве.

Она добавила, что «Талибан» пытается помешать сотрудницам ООН ходить на работу. «Мы уже стали свидетелями усилий талибов, направленных на то, чтобы помешать афганским женщинам ходить в офисы ООН в пяти провинциях», — сообщила Роза Отунбаева.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/260288/