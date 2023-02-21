Генерал Ташиев: Садыр Нургожоевич организовал встречу ради будущего страны

К.Ташиев: Главное, что я могу сказать – это сделано не для пиара, не для какого-то сиюминутного эффекта.

Председатель ГКНБ КР, генерал-лейтенант Камчыбек Ташиев прокомментировал информацию о встрече Президента Кыргызстана Садыра Жапарова с бывшими главами страны.

- На самом деле, я целиком и полностью поддерживаю эту инициативу президента страны. Садыр Нургожоевич сделал шаг, оценку которому даст история. Речь идет о будущем страны, о том, чтобы мы сделали шаг к всеобщему примирению во благо созидания.

Ну, все сегодня дают какую-то оценку. Это право людей. Главное, что я могу сказать – это сделано не для пиара, не для какого-то сиюминутного эффекта. Говорю, как знающий человек, и выражаю уверенность в том, что этот благородный, великодушный поступок главы государства будет объективно оценен лишь со временем.

Алмазбек Атамбаев теперь на свободе, и я приветствую это решение наших судебных органов. Желаю ему здоровья, пусть будет с семьей, близкими.

Кто-то говорит о том, что мол, инициировал все это Камчыбек Ташиев. Мол, у него недвижимость в Испании, и он чуть ли не сговорился с Атамбаевым, который также будет лечиться в Испании. В частности, такую версию выдвинуло российское агентство "Регнум". Это неправда, конечно же. Никакого имущества, недвижимости, у меня или у моих родственников в Испании нет. Как нет и в любой другой стране.

Да, мой младший сын живет в Испании, ему 17 лет, с 8 лет занимается серьезно футболом - он учился в футбольной академии "Паоло Росси" в Перудже, затем в академии "Леванте" в Валенсии. И второй год играет в юниорской команде в Барселоне. Он профессиональный футболист, и рядом с ним находятся там мама и младшая сестра. Ему нет 18 лет, и потому рядом с ним должен находиться взрослый член семьи – таковы требования. Он прошел через испытания, травмы, другие трудности – таков мир большого футбола.

Он 2018 году успешно прошел просмотр и в академии московского "Спартака", но для продолжения потребовалось отказаться от кыргызского гражданства. Естественно, он отказался менять гражданство, и пришлось уехать в Европу. Уже 5 лет как он там. Я очень надеюсь, что все у него получится, и он будет достойно представлять свою страну, где бы ни был.

Вообще - то, неправильно спекулировать этой темой. Цель, которую поставил перед собой Президент, благородная. Он сын своего народа, он служит ему, и делает все исключительно в интересах нашей страны и ее граждан. А те, кто пророчит всякую смуту, революции и так далее, не должны увлекаться этими ничем не подтвержденными догадками", - заявил генерал Ташиев.



URL: https://www.vb.kg/427410