"Москве сейчас Атамбаев малоинтересен". Аркадий Дубнов об освобождении бывшего президента

Я не думаю что это было желание Москвы - освобождать Атамбаева.

Политолог и эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов в ходе эфира программы "Живой гвоздь" прокомментировал освобождение бывшего президента Алмазбека Атамбаева из тюрьмы и ответил на вопрос о том, есть ли рука Кремля в его освобождении.

Сам же дискурс об Алмазбеке Атамбаеве начался на фоне обсуждения состояния здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, которого власти Грузии не отпускают.



"В Москве называют другом любого лидера стран СНГ, который контролирует ситуацию в стране. Как только он перестает контролировать ситуацию, то он перестает быть другом.

История в Кыргызстане восхитительная. Кыргызстан, как и Грузия, в политическом плане уникален, где очень спонтанно принимаются решения. Очень бурно проходит смена власти - я напомню, что сейчас у власти шестой президент. Так же, как и в Украине. Но в Кыргызстане все президенты за исключением одного приходили в результате революции или госпереворотов. В этой ситуации Атамбаев - человек, который продержался. У него были достаточно хорошие отношения с Москвой, в особенности с Путиным, потому что именно Атамбаев в начале своего президентства выполнил обещание и вывел американскую базу. То, чего не сделал предыдущий президент Курманбек Бакиев, за что и поплатился своим президентством в 2010 году. А Атамбаев сообразительный, он сделал это быстро. Поэтому у него установились хорошие отношения с Москвой.

Скорее всего он улетит куда-нибудь на Запад лечиться, и скорее всего он действительно болен. В таком возрасте сложно чем-либо не болеть. Но это не схоже с кейсом Саакашвили.

Кыргызская политика такова, что там все друг другу чем-либо обязаны: президенты обязаны, так сказать, перед различными лидерами кланов. Да и здесь нынешнему президенту Жапарову выгодно освобождение Атамбаева с точки зрения внутреннего политического расклада. У Атамбаева много сторонников, он по-прежнему харизматичен. Жапаров тоже харизматичен. Но у него сейчас есть проблемы: та же ситуация с Таджикистаном, которая требует решения внутренних проблем. Также проблема с внутренней политической расстановкой. Именно в Кыргызстане возможен такой кейс, как освобождение предыдущего президента.

Я не думаю что это было желание Москвы - освобождать Атамбаева. Не думаю. Москве сейчас Атамбаев малоинтересен. Москве сейчас интересна стабильность в Кыргызстане, которая будет обеспечена тем, что Жапаров получает политические очки.

Я Атамбаева знаю лично. И могу сказать: там, где появится Атамбаев, в какой-нибудь политической тусовке, наступает политическая бифуркация - обстановка становится волнительной. Я сомневаюсь, что Атамбаев будет участвовать в политической жизни страны. Он уедет, но, конечно же, через некоторое время вернется", - заявил эксперт.

Напомним, вчера, 14 февраля, Атамбаев был освобожден из колонии №27. Ранее, 13 февраля, судебная коллегия Верховного суда отменила приговоры в отношении Атамбаева по делу об освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева из тюрьмы. Судья Первомайского райсуда Бишкека в тот же день вынес постановление о разрешении на выезд из Кыргызстана для Атамбаева на лечение.

Сам Атамбаев после своего освобождения заявил, что намерен вылететь в Испанию на лечение по приглашению главы правительства этой страны.



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