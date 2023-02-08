Президенты Кыргызстана и Турции провели телефонный разговор

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 7 февраля провел телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата главы государства.
"Садыр Жапаров еще раз от имени народа Кыргызстана и от себя лично выразил слова соболезнования турецкому народу и его лидеру в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате землетрясений, - говорится в сообщении. - Он пожелал терпения родным и близким погибших, скорейшего выздоровления пострадавшим".
Жапаров подчеркнул, что Кыргызстан готов оказать посильную поддержку в виде дополнительной гуманитарной помощи.
Ранее по поручению главы государства в Турцию была направлена специальная группа МЧС из спасателей, медработников, психологов и кинологов.
Эрдоган поблагодарил президента и народ Кыргызстана за слова поддержки.
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В понедельник, 6 февраля, на юго-востоке Турции произошло два землетрясения магнитудой более семи баллов (в 04:17 по местному времени - 7,7 балла и в 13:24 – 7,6 балла).
Разрушительное землетрясение ощутили и в соседних странах, в том числе в Сирии, Ливане, Северном Кипре, греческом Кипре и Ираке.
По состоянию на утро 8 февраля число жертв землетрясений в Турции приблизилось к 6 тыс.
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