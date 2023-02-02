Садыр Жапаров с официальным визитом отправится в Пакистан

Президент Кыргызстана с официальным визитом посетит Пакистан.

Об этом стало известно по итогам встречи посла КР в Исламабаде Уланбека Тотуяева с премьер-министром страны Шахбазом Шарифом.

По данным пресс-службы МИД, стороны рассмотрели широкий спектр вопросов кыргызско-пакистанского двустороннего сотрудничества. Особое внимание уделили качественной организации предстоящих визитов и мероприятий на высшем и высоком уровнях, укреплению военно-технического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия между двумя государствами, а также реализации важных региональных проектов, таких как CASA-1000.

По словам Уланбека Тотуяева, Кыргызстан заинтересован во всестороннем развитии межгосударственного взаимодействия. Он предложил активизировать работу по части политических контактов, наращивания объемов взаимного товарооборота, интенсификации инвестиционного сотрудничества и установления эффективных логистических маршрутов между Центральной и Южной Азией.

Премьер-министр Пакистана поблагодарил за политическую поддержку, готовность к дальнейшему укреплению взаимодействия, а также содействие кыргызской стороне в борьбе с последствиями наводнения и передал слова признательности президенту КР Садыру Жапарову за соболезнования. Он также отметил, что Пакистан заинтересован в продвижении сотрудничества со странами региона, учитывая единые интересы и позиции по многим вопросам.

Стороны договорились совместно проработать вопрос организации официального визита Садыра Жапарова в Пакистан в первой половине года.



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