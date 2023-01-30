"Для американцев сейчас важно появление биолаборатории в Кыргызстане"

До этого многие политики говорили о необходимости очищения гражданского сектора от иностранного западного влияния.

Казалось бы, совсем недавно в Кыргызстане был нанесен чувствительный удар по западным НПО. В конце октября была заблокирована работа сайта Азаттык Медиа и других СМИ, а также были арестованы ряд прозападных активистов. До этого многие политики говорили о необходимости очищения гражданского сектора от иностранного западного влияния.

Самый главный финансист местных НПО и прозападных СМИ - это Агентство США по международному сотрудничеству (USAID***), выделяющее средства медийщикам "Салам Радио", "НТС", "Клооп", "TV1KG", "Кактус. медиа", "ПолитКлиника", "Экономист", "Элгезит", "Центр медиаразвития", "24.kg", "Марал ТВ", "Центр медиаразвития" и другие.

Тем не менее, ещё тогда кыргызские западники из активистов, журналистов и "деятелей культуры" стали выражать озабоченность и протестовать. Они написали обращение к руководству страны, заявляя, что "блокировка сайта и банковских счетов не соответствует ни Конституции, ни законам", и потребовали восстановить работу сайта. Даже марш протестный провели. На что экс-советник министра обороны, военный эксперт, политолог Токтогул Какчекеев заметил, что на самом деле "Азаттык" уже давно стал своеобразной "дурилкой для народа" в интересах атлантистов.

Как оказалось, прикормленных USAID и Национальным фондом в поддержку демократии (NED***) сторонников хватает, и сегодня они если и не намерены взять реванш, то как минимум, начинают раскачивать ситуацию.

Напомним, что NED в своё время являлся основным элементом подрывного аппарата, работавшего против СССР, связанным с директором ЦРУ Уильямом Кейси и спецом по дезинформации Уолтером Рэймондом-младшим. Ничего не поменялось, и сегодня они собираются работать в Кыргызстане через приехавших российских релокантов и местных западников.

27 января на заседании Жогорку Кенешадепутат Мейкинбек Абдалиев, тот самый, что предлагал на днях отправлять трудовых мигрантов вместо России в США, заявил, что из-за денонсации соглашения о сотрудничестве с США Кыргызстан не может получить военную помощь от Штатов, без которой республике, естественно не жить.

Военная помощь, даже на том уровне, что Вашингтон оказывает Таджикистану, реально армию Кыргызстана не сделает сильнее, но Абдалиев просто начинает вбросы, нацеленные на продвижение американских интересов, в частности, восстановление соглашения о сотрудничестве с США, что по свидетельству инсайдеров, уже активно обсуждается в кулуарах Жогорку Кенеша.

Для США важно во-первых, подписать межправительственное соглашение между Кыргызстаном и США, во-вторых, добиться неприкосновенности своих НПО и начать более активное проникновение в республику.

Одним из самых болезненных направлений деятельности USAID и НПО создание информационных условий для строительства референс-лаборатории, которую Вашингтону обещал еще президент Бакиев.

В 2011 году Бишкек после протестов населения отказал канадцам строить лабораторию, подрядчиком которой выступала американская компания Smith Carter, связанная с госдепартаментом США. Строительство заморозили, но офис Smith Carter остался.

Летом 2022 года появилась информация, что Министерство здравоохранения США планирует профинансировать исследования сибирской язвы в Кыргызстане, на что выделили средства Международной высшей школе медицины республики. Однако кыргызский Минздрав назвал информацию фейком, в то время как ректор вышеуказанной школы Стальбек Ахунбаев подтвердил, что представляющие американский Минздрав центры по контролю заболеваемости (CDC) действительно обращались "по поводу возможных клинических испытаний", хотя договоров не подписывали.

Вопрос лаборатории поднимал и объехавший регион помощник госсекретаря США по делам Центральной Азии Дональд Лу. Теперь, как оказалось, американцы и их креатура уже подобрали место в Нарынской области.

Как считает местный политолог Игорь Шестаков, работа над разрешением создания лаборатории ведётся уже третий год и к этой непубличной деятельности имеет отношение запрещённый в России американский Корпус мира. Характерно, что киргизские дипломаты отказываются комментировать вопросы о возможности появления "опытных станций США". Как считает политолог, "для американцев сейчас важно появление биолаборатории в Кыргызстане, потому что мы остались последней зоной, свободной от их экспериментов, тем более под боком у Китая и России".

Если проамериканские НПО Кыргызстана раскачают ситуацию и доведут дело до подписания соглашения и появления лаборатории, то Кыргызстан станет не только антироссийской, но и антикитайской площадкой, со всеми вытекающими последствиями.

Автор: Андрей Уваров

Источник: uzmetronom.agency

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