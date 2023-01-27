Сариев: Лидеры Кыргызстана и Узбекистана не позволили вбить клин в межгосударственные отношения

М.Сариев: Эта работа идет и продвижение видно.

Политолог Марс Сариев отметил тектонические сдвиги в отношениях между Кыргызстаном и Узбекистаном. Так он охарактеризовал итоги государственного визита в Бишкек президента Шавката Мирзиёева. Переговоры с Садыром Жапаровым закреплены конкретными договоренностями, которые выводят отношения между нашими странами на уровень стратегического партнерства и высочайшего доверия.

«Госвизит Шавката Мирзиёева в Кыргызстан ознаменован без преувеличения важнейшим событием. Центральная Азия начинает складываться как единый регион, вопреки утверждениям и попыткам некоторых внешних сил разделить страны. Лидеры Кыргызстана и Узбекистана в полном контакте с казахстанским коллегой, конструируют общее пространство, где будет комфортно и безопасно нашим народам. Эта работа идет и продвижение видно.

Взять, например, соглашение о строительстве ГЭС «Камбар-Ата - 1». Очевидно, что руководители стран будут решать энергетические проблемы совместно. В каскаде с мощной Токтогульской станцией, мы будем иметь удвоенный потенциал по мощности при сохранении огромного объема воды, необходимого нашим странам для полива в летний период. Вот такого рода интеграционные процессы укрепляют наши государства.

Визит поставил жирную точку в вопросах пограничного размежевания между Кыргызстаном и Узбекистаном. Все мы наблюдали попытки внешних сил рассорить наши народы, сорвать договоренности, испортить подготовленную под это почву. Но Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиёев проявили мудрость, терпение и характер, не позволив вбить клин в межгосударственные отношения. Отдельно хочется отметить большой пакет экономических договоренностей и контрактов, заключенных в Бишкеке. Поставлена планка нарастить товарооборот между странами до 2-х миллиардов долларов.

Мы находимся в самом начале развития и укрепления отношений между Кыргызстаном и Узбекистаном, которые устремляются по экспоненте вверх. И эти резкие изменения мы с вами будем наблюдать. Строительство автозавода на севере нашей республики, открытие фабрик по переработке хлопка и производству удобрений в южных регионах. Лидерам стран за короткое время удалось осуществить тектонические сдвиги.

К этому необходимо добавить и то, что в Бишкеке уже работает офис, который будет координировать строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан с выходом к портам Персидского залива и далее в страны Европы. В общем, мы видим формирование фундамента, на котором выстраиваются прочные союзнические отношения несущие региону экономическое развитие и, самое главное, стабильность», - заключил Марс Сариев.

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