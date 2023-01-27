Акматалиев: Госвизит Шавката Мирзиёева в КР - прочная основа для практической реализации ранее достигнутых договоренностей

А.Акматалиев: Позитивные сдвиги в кыргызско-узбекских отношениях начались с момента прихода к власти в Узбекистане Шавката Мирзиёева.

Кыргызстан и Узбекистан за последние несколько лет смогли очень качественно улучшить взаимоотношения по всем направлениям сотрудничества. Государственный визит Шавката Мирзиёева в Кыргызстан – это прочная основа для практической реализации всех ранее достигнутых договоренностей. Такое мнение агентству «Кабар» выразил ректор Академии государственного управления при президенте КР Алмазбек Акматалиев.

По его словам, позитивные сдвиги в кыргызско-узбекских отношениях начались с момента прихода к власти в Узбекистане Шавката Мирзиёева.

«Он сразу как стал президентом отремонтировал село «Манас» в Узбекистане, населенное преимущественно кыргызами. Думаю, он тогда дал понять, что готов к более тесному сотрудничеству с соседями, в частности с Кыргызстаном. Также масштабным и плодотворным для обеих стран был визит нашего президента Садыра Жапарова в Узбекистан в 2021 году. Ряд важнейших подписанных документов в самых различных сферах - от энергетики до образования - свидетельство того, что стороны решительно намерены переходить от слов к делу. И вот буквально за короткий период времени президент Узбекистана уже сам приехал в Кыргызстан с государственным визитом. Думаю, этот визит послужит крепким фундаментом для стратегического партнерства, дружбы в духе братства и даст импульс укреплению взаимоотношений между странами Центральной Азии», - сказал он.

Акматалиев также добавил, что сегодня между странами нет никаких спорных вопросов, которые бы могли быть камнем преткновения в отношениях.

«В политике, помимо соглашений, подписанных документов и договоров, огромную роль играют также решительные, конкретные, целенаправленные действия. Благодаря стараниям наших президентов сегодня Кыргызстан и Узбекистан смогли договориться в самом важном вопросе между странами – вопросе границ. Также немаловажным является вопрос совместного строительства ГЭС «Камбар-Ата-1». Таким образом, сегодня Кыргызстан и Узбекистан нашли понимание по всем наиболее острым вопросам, которые не решались между странами на протяжении долгих лет. Уверен, что после визита Мирзиёева в Кыргызстан стороны перейдут к практической реализации всех ранее достигнутых соглашений. Этому подтверждение решительный и дружественный настрой обоих глав государств», - подчеркнул Акматалиев.

В заключение ректор АГУПКР остановился на совместном Кыргызско-Узбекском фонде развития, отметив, что потенциал фонда огромный.

«Экономическое сотрудничество между странами также радует глаз. Если вначале уставной капитал Кыргызско-Узбекского фонда был в районе 50 млн долларов США, то сейчас он достигает порядка 300 млн долларов. В будущем ожидается, что уставной капитал доведут до 1 млрд долларов. Помимо этого, я побывал на бизнес-форуме «Кыргызстан - Узбекистан», где увидел очень оживленный интерес бизнеса к обоюдному сотрудничеству. Соответственно, это говорит о том, что можно ожидать оживления инвестиций в экономику Кыргызстана. Что же касается совместного строительства автомобильного завода в Кыргызстане, то, думаю, этот проект будет реализован», - сказал он.

Подытоживая, Акматалиев добавил, что дружба между Кыргызстаном и Узбекистаном станет прочной основой стабильности в Центральной Азии.

Кабар