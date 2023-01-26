Узбекский бизнес призвали строить ГЭС и вкладываться в туризм

Узбекистан является одним из основных торговых партнеров Кыргызстана.
Об этом сообщил председатель кабинета министров Акылбек Жапаров на Кыргызско-Узбекском бизнес-форуме.
По его данным, по итогам 11 месяцев 2022 года товарооборот между двумя государствами составил $543,2 миллиона. По сравнению с аналогичным периодом 2021-го он вырос на 21 процент.
«Разумеется, это не предельные цифры для двусторонней торговли стратегических партнеров. Надеюсь, в ближайшей перспективе товарооборот достигнет миллиардных показателей. Нам надо активизировать контакты между производителями, объединениями производителей, торговыми палатами и другими деловыми ассоциациями наших стран. При этом необходимо эффективное выстраивание механизмов сотрудничества, минимизируя бюрократию и развивая прямые контакты между бизнес-кругами, обеспечение свободного передвижения товаров и инвестиций», — подчеркнул Акылбек Жапаров.
Он рассказал, что в рамках госвизита Шавката Мирзиеева в Кыргызстан планируется подписание соглашения о сотрудничестве по организации производства автомобильной и коммерческой техники в КР. Глава кабмина уверен, что это предприятие станет образцовым.
«Кыргызстан крайне заинтересован в сотрудничестве в сфере внедрения чистой энергетики. Наша республика обладает высоким потенциалом ВИЭ (возобновляемые источники энергии), основными видами которых являются гидроэнергия, солнечная энергия, ветровая энергия и энергия геотермальных вод. Мы предлагаем узбекским компаниям рассмотреть возможность участия в строительстве малых и средних гидроэлектростанций в нашей стране. Это проекты, которые будут приносить не только материальные, но и экологические дивиденды для всего нашего региона», — сказал Акылбек Жапаров.
Глава кабмина отметил, что для стран, не имеющих выхода к морю и зависящих друг от друга в сфере транзитного выхода на международные рынки, чрезвычайно важен общий подход к формированию и развитию транспортных коридоров. Он напомнил о подписанном в 2022 году соглашении о сотрудничестве по проекту строительства железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан.
«Особое значение в деле углубления наших отношений имеет также развитие туризма. В 2022 году из Узбекистана прибыло отдохнуть на Иссык-Куль и посетить другие достопримечательности Кыргызстана около 3 миллионов человек. Увеличилось и число кыргызстанцев, которые выезжают организованными турами в богатые достопримечательностями города Узбекистана. Наши страны обладают серьезным потенциалом для достижения всеобъемлющего торгово-экономического взаимодействия. Нам необходимо оказывать максимальную поддержку инициативам деловых кругов, вместе создавать благоприятные условия для совместной предпринимательской деятельности», — заключил Акылбек Жапаров.
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