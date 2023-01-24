Есть ли шанс у интеграции стран Центральной Азии. Интервью с директором НИСИ КР

К.Азиз: Очевидно, что так, как было раньше, уже не будет, и пережить эти «смутные времена» легче вместе, чем поодиночке.

В эксклюзивном интервью КНИА «Кабар» директор Национального института стратегических исследований (НИСИ) при президенте КР Канатбек Азиз рассказал, есть ли шанс у интеграции стран Центральной Азии.

- В последнее время в Центральной Азии прошло сразу несколько больших мероприятий с участием высокопоставленных чиновников стран региона, экспертов и аналитиков, посвященных вопросам региональной интеграции. Как Вы считаете, почему именно сейчас эта тема актуализировалась?

- На самом деле попытки интеграции стран Центральной Азии после распада Советского Союза предпринимались неоднократно. Но, если не ошибаюсь, в свое время Нурсултан Назарбаев сказал о таких инициативах, что они опережают время. Сегодня насущная необходимость регионального проекта лежит на поверхности. Она понимается и принимается всеми на разных уровнях. Начиная от уровня лиц, принимающих решения, до уровня экспертов и гражданского общества.

Мир стремительно меняется. Плотность событий зашкаливает. Очевидно, что так, как было раньше, уже не будет, и пережить эти «смутные времена» легче вместе, чем поодиночке.

Например, бороться с последствиями изменения климата, которые для Центральной Азии оказались очень чувствительными, только на страновом уровне, бесперспективно. Необходима консолидация усилий всех стран внутри региона. Иначе превратимся в пустыню.

- В своем выступлении в Астане на экспертной встрече как раз по вопросам кооперации стран Центральной Азии Вы подчеркнули, что одним из серьезных вызовов для стран региона является вызов невежества. Вы написали об этом у себя на страничке в Фейсбуке.

- Да, эта экспертная встреча «Центральная Азия- 2030: образы будущего» состоялась 20 января в Астане по инициативе Министерства иностранных дел Республики Казахстан и казахстанского института стратегических исследований при Президенте.

Организаторы предложили спикерам ответить на несколько вопросов. Одним из таких вопросов был о вызовах, с которыми региону придется столкнуться в ближайшие 5-7 лет. И я отметил кризис просвещения, падение интеллектуального, образовательного и культурного уровня наших обществ как один из серьезнейших вызовов для Центральной Азии. Вообще кризис просвещения наблюдается по всему миру. Это не только наша региональная особенность, это геополитический тренд.

Но в Центральной Азии он усугубляется социальным и территориальным неравенством, бедностью, фактическим отсутствием среднего класса, слабой системой образования, прежде всего, дошкольного и школьного, которая не дает навыков критического мышления.

Высшее образование тоже не перешло из количества в качество. Университетов много, а мыслящих людей все меньше. Что с этим делать? Нужен многозадачный подход. Но это тема для отдельного большого разговора. Кстати, эксперты из стран - наших соседей согласились со мной. Возможно, мы организуем отдельное обсуждение этой проблемы на уровне экспертного сообщества.

- Можно ли говорить о том, что в процессах региональной интеграции наметился прорыв?

- Однозначно. Есть политическая воля глав государств расширять и углублять региональную кооперацию. Она получает новое содержание и осмысление.

Появляются примеры сотрудничества, которые имеют синергетический эффект для региона. Возьмите то же решение приграничного вопроса между Кыргызстаном и Узбекистаном. Оно войдет, уже вошло в историю. Такие решения запускают процессы, в том числе и процессы кооперации. Они из будущего и для будущего.

Кабар