Марс Сариев: Кыргызстан вступает на уверенный трек развития

Бишкек, "Саясат.kg". Два года — это срок, когда уже можно давать какие-то промежуточные оценки деятельности.

Как говорил Станислав Ежи Лец, некоторые люди лишены дара видеть правду. Но зато какой искренностью дышит их ложь!

Ко второй годовщине избрания Садыра Жапарова президентом политолог Марс Сариев написал текст. Публикуем его без изменений.

«Обеспечение устойчивого развития государства – основная задача, стоящая перед властями любой страны. Народ для того и избирает своих правителей, чтобы повысить уровень своего благосостояния, обеспечить себе безопасную и комфортную жизнедеятельность.

Цель ясна, но методы ее достижения всегда бывают разными.

Народ Кыргызстана ровно два года назад, в январе 2021 года, абсолютным большинством на президентских выборах проголосовал за Садыра Жапарова.

Два года — это срок, когда уже можно давать какие-то промежуточные оценки деятельности.

Хотелось бы отметить, что процесс достижения цели социально-экономического развития государства подвержен множеству испытаний и требует соблюдения ряда условий, главнейшим из которых является общественная стабильность.

Руководство Кыргызстана в настоящее время претворяет в жизнь комплекс мер по улучшению состояния отраслей жизнедеятельности государства, увеличению благосостояния населения и достижению заметного экономического роста.

К примеру, кыргызскому народу полностью возвращено крупнейшее золоторудное предприятие в Центральной Азии «Кумтор», что незамедлительно положительно повлияло на доходы страны.

После полного перехода рудника в собственность ОАО «Кыргызалтын», от «Кумтора» за 10 месяцев 2022 года в госбюджет в виде налоговых и неналоговых платежей поступило 26,5 млрд сомов. В то время как за предыдущие 11 лет, с 2010 по 2021 годы

Кыргызстану выплатили дивиденды в размере всего лишь 5,3 млрд сомов.

Достигнут ощутимый прогресс в реализации проекта межгосударственного значения - строительства Камбаратинской ГЭС-1. Более 30 лет у Кыргызстана не было возможности построить гигантскую ГЭС, которая в перспективе может не только полностью обеспечить республику электроэнергией, но даже экспортировать ее в зарубежные страны.

Несколько лет назад российская компания «Русгидро» собиралась инвестировать в строительство, но в итоге сотрудничество быстро прекратилось, так толком и не начавшись, а затем и вовсе обернулось многомиллионным долгом для нашей страны.

Сейчас же реализация проекта обрела осязаемые очертания: в начале января месяца руководители энергетических ведомств Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана подписали дорожную карту по строительству Камбаратинской ГЭС-1.

Стороны договорились об основных условиях реализации проекта и обозначили шаги для своевременного ввода в эксплуатацию ГЭС, которая станет крупнейшей электростанцией в Кыргызстане, позволит обеспечить электрической энергией страны Центральной Азии и стабилизирует водообеспечение региона.

В случае завершения строительства Камбаратинской ГЭС-1 конкретно Кыргызстан сможет обеспечить энергетическую независимость, резко сократив импорт, увеличив производство электроэнергии и таким образом обеспечив народ электроэнергией.

Некоторые скептически отнеслись к тому, что соседи будут принимать участие в реализации проекта. Я считаю, что это очень правильное решение, так как мы сейчас должны держаться за реальных инвесторов в реализации крупных проектов. Ну и как говорится, вода у нас, сооружения у нас, основной контроль у нас, так что поводов для беспокойства, думаю, нет.

Также положено начало реализации еще одного перспективного проекта – строительство железной дороги «Китай-Кыргызстан-Узбекистан», который станет своеобразным новым вариантом знаменитого в прошлом Шелкового пути.

Железная дорога представит для страны новые торгово-экономические возможности. По оценкам экспертов, Кыргызстан сможет зарабатывать около 300 млн долларов в год только на транзите товаров.

Значительное повышение заработных плат врачей, учителей, работников культурной и социальной сферы, госслужащих также стало возможным и благодаря Кумтору в том числе.

Выстроена эффективная внешняя политика страны, налажен политический диалог с основными странами-партнерами. Некогда испорченные двусторонние отношения приведены в порядок и работают на пользу национальных интересов Кыргызстана.

По всей стране активно строятся различные объекты, дороги. Сфера строительства обрела новое дыхание.

Республиканский бюджет вырос в два раза по сравнению с тем, что было два года назад, и превысил отметку в 400 млрд сомов.

Беспрецедентно усилена армия, закуплено современнейшее вооружение, которого нет у других стран региона. Сегодня мы действительно можем сказать, что Кыргызстан имеет полноценные боеспособные вооруженные силы за всю нашу независимость.

Как показывают вышеперечисленные примеры, в республике происходят много позитивных изменений, но, к сожалению, есть люди, про которых точно выразился польский писатель-сатирик Станислав Ежи Лец: «Некоторые люди лишены дара видеть правду. Но зато какой искренностью дышит их ложь!».

Подобные люди в упор не хотят видеть и слышать правду, не признают очевидных успехов действующей власти, потому что иначе их иллюзии о том, что Кыргызстан является «несостоявшимся государством», разрушатся. Сколько им не объясняй, они все равно услышат только то, что хотят.

Дай Бог, страна уверенно идет вперед. Мы можем говорить о том, что Кыргызстан выходит на уверенный, реальный, устойчивый и возрастающий трек развития.

И для достижения поступательного развития экономики и улучшения уровня жизни жителей страны крайне необходимо сохранять мир и стабильность, иначе весь достигнутый прогресс будет отброшен назад».

vesti.kg