Президенты Кыргызстана и Таджикистана хотят активизировать переговоры по границе

Садыр Жапаров провел телефонный разговор с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Об этом сообщает пресс-служба главы Кыргызстана.

По ее данным, руководители республик обменялись поздравлениями по случаю 30-летия установления двусторонних дипломатических отношений.

«Лидеры стран подчеркнули положительный опыт сотрудничества на площадках многосторонних структур, оказания взаимной поддержки в рамках ООН и других региональных организаций. Кроме того, стороны отметили, что дальнейшее развитие кыргызско-таджикских отношений способствует поддержанию мира и стабильности в Центральной Азии», — сообщили в пресс-службе.

Главы государств обозначили наметившийся в последнее время прогресс в двусторонних переговорах, который позволил выполнить проектное описание линии прохождения госграницы около 625 километров, что составляет 63 процента от общей протяженности. Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон подчеркнули необходимость решения всех имеющихся вопросов исключительно политико-дипломатическими путями и высказались за активизацию переговорного процесса в рамках межправительственной комиссии по делимитации и демаркации государственной границы.



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