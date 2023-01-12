Темирлан Султанбеков: У Камчыбека Ташиева есть понятие справедливости

Бишкек, "Саясат.kg". Если рассказывать, то много можно перечислить.

- Прочитал пост Камчыбека Ташиева о том, что нужно уметь прощать.

Все знают, что я часто и резко критикую власти, в том числе и Камчыбека Кыдыршаевича, не без оснований, конечно.

Но в этот раз я очень удивился тому, что 99% реакций общества на пост Ташиева в соцсетях были негативными. Как всегда решил высказать непопулярное мнение, и наверное еще и пришло время сказать слова о хороших чертах Камчыбека Ташиева, свидетелем которых я сам был.

Сегодня, так как, Камчыбек Кыдыршаевич первым написал такой хороший, созидательный, объединяющий пост, я тоже хочу написать, что не бывает 100% хороших или 100% плохих людей, все мы не без греха, и мне понравилось, что Ташиев написал, что мы всегда должны бояться Бога и никогда не идти против законов морали и быть всепрощающими.

В 2020 году перед парламентскими выборами, когда А.Ш. Атамбаев и С.Н. Жапаров ещё сидели в тюрьме, мы думали, что нужно объединяться, и организовали встречи с партиями Реформа, Республика, Чон Казат, Мекен Ынтымагы и Мекенчил, чтобы смочь противостоять партиям власти.

Все лидеры партий тогда сразу же отказались от всяческих коопераций, тогда все боялись с нами кооперироваться. Из всех лидеров только Ташиев оказался не в столице, но он отправил своего представителя, он сказал, что Ташиев приглашает в список партии «Мекенчил», и в первую десятку, но для нас было важным идти под своим флагом, так объединение тогда не состоялось, но мы договорились всегда действовать во благо народа и страны, в каких бы мы командах не состояли. Еще тогда в 2020 году, когда Биримдик и Мекеним Кыргызстан считали себя Богами на земле, и мы их главные враги были объявлены врагами народа, то только партия «Мекенчил» была готова на сотрудничество и объединение с нами, что я всегда буду помнить.

А вообще было много моментов, когда Ташиев показывал свои позитивные черты, в первый раз про него хорошие слова слышал еще когда был маленьким школьником: тогда он был министром ЧС, а моя родная тетя работала в МЧС, тогда МЧС перевели из Бишкека в Ош. И моя тетя поехала служить в Ош, там Ташиев всем сказал, что квартиры получат только те, кто приехал из севера. Часто говорят, что Ташиев-трайбалист, я бы так не сказал, у него есть понятие справедливости. Если рассказывать, то много можно перечислить.

Но что я хочу сказать сегодня? Сегодня я хочу написать, что поддерживаю вчерашнее заявление Камчыбека Ташиева. Во власти люди могут потерять ощущение самоконтроля, люди могут многого не понимать, их могут сильно использовать и неправильно информировать. Но сказать такие слова, как вчера не все власти могли сказать, тем более именно все еще находясь во власти. Никогда не поздно одуматься, никогда не поздно исправлять ошибки, никогда не поздно делать новые ходы.

И оппозиция должна делать шаги на встречу к властям во главе с Садыром Жапаровым и Камчыбеком Ташиевым, если они готовы к процессу национального единения, национального примирения и всеобщего прощения во благо развития нашей страны и нашего народа! Власть и оппозиция должны уметь конструктивно работать во благо народа, а не работать на уничтожение друг друга!