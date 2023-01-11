США планируют вновь использовать Болота Темирова в своих целях

Редакция vb.kg приводит стенограмму беседы между ними.

В сети появились аудиозапись телефонных разговоров заместителя начальника отдела по связям с общественностью посольства США в КР Нолана Джонсона с медиа-ассистентом отдела по связям с общественностью посольства США в КР Туратом Макенбаевым по поводу заявления в поддержку журналиста Болота Темирова.

Редакция vb.kg приводит стенограмму беседы между ними.

Первый разговор:

Нолан Джонсон: Вашингтон будет очень заинтересован в деле Болота Темирова. И мы хотим узнать от Болота. Если он считает, что это может помочь ему в этой ситуации.

Турат Макенбаев: Ааа вы имеете в виду заявление?

Нолан Джонсон: Да. Если упоминание его имени в заявлении поможет ему. Потому что мы не знаем, что мы планируем сделать, но мы можем помочь ему. Знаете ли, даже если он скажет типа, упоминание этого будет хорошо, мы все равно не обещаем, что добавим его имя в заявление. Мы собираемся сказать что-нибудь, но мы пока стараемся выяснить что сказать.

Турат Макенбаев: Хорошо, хорошо

Нолан Джонсон: Если вы сможете узнать у него, у меня есть его номер, но дело в том, что мой русский недостаточно хорош, чтобы донести этот нюанс.

Турат Макенбаев: Хорошо, я поговорю с ним.

Нолан Джонсон: Если вы сможете позвонить ему, тогда позвоните мне. Потому что вопрос в том, что скорей всего планируем сказать что-нибудь, но мы пока не знаем называть его в заявлении будет хорошо или нет.

Даже если он согласится, можете упомянуть мое имя, но это не гарантия того, что мы вставим его имя в заявление.

Турат Макенбаев: Понял, понял. Хорошо

Второй разговор:

Турат Макенбаев: Я только что поговорил с Болотом. Он говорит, что первоначально его хотели арестовать, но под давлением общественности его отпустили. Он был бы признателен любому виду поддержки и заявление было бы кстати. Но его уже пытались представить западным шпионом и он больше этого не хочет. Он был бы признателен заявлению, но без упоминания его имени.

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