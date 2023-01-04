Акиф Алафердов: Отношения между странами хорошие, но станут еще лучше

А.Алафердов: Кыргызстан стал родиной для пяти поколений азербайджанцев уже 90 лет.

Кыргызско-азербайджанские отношения, с каждым годом улучшаются. Чем ознаменовался 2022 год в отношениях между Кыргызстаном и Азербайджаном? Какие договоренности будут исполнены в этом году? Об этом в эксклюзивном интервью рассказал vb.kg почетный президент ОО азербайджанцев Кыргызстана, заслуженный врач Кыргызской Республики Акиф Алафердов.

- Прошедший 2022 год увенчался историческими событиями в жизни Кыргызстана и Азербайджана. В апреле состоялся официальный визит президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Азербайджан. Во время переговоров Садыр Жапаров и президент Азербайджана Ильхам Алиев определили стратегическую позицию государств на перспективу. Также глава КР встретился с представителями бизнес-сообщества Азербайджана, призвал их инвестировать в крупные и перспективные проекты, в том числе - в горнодобывающей отрасли, гидроэнергетике, сельском хозяйстве. Был подписан меморандум о сотрудничестве между Национальным агентством по инвестициям при президенте КР и Агентством поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана.

Была подписана Декларация о стратегическом партнёрстве и создании межгосударственного Совета Кыргызской Республики и Азербайджана.

В ходе визита было подписано 10 важных документов и соглашений, в том числе в таких сферах, как сельское хозяйство, информационные технологии, авиасообщение, антимонопольное урегулирование и охрана интеллектуальной собственности. Азербайджанская сторона объявила о готовности предоставить Кыргызстану транспортную инфраструктуру для выхода в Европу. Ильхам Алиев подчеркнул, что для братьев – кыргызов открыты все транспортные коммуникации и порты Азербайджана.

А через полгода, в октябре, с официальным государственным визитом в Кыргызстан прибыл президент Азербайджана Ильхам Алиев. Администрация президента Кыргызстана включила меня в состав делегации встречающих. Президент Кыргызстана встретил президента Азербайджана как самого дорогого гостя. В своей речи Ильхам Алиев объяснил, почему он прилетел в Кыргызстан через полгода. По его словам, важно ускорить те процессы интеграции, которые они наметили с Садыром Жапаровым во время их встречи в Баку. Этот визит стал новым витком в развитии кыргызско-азербайджанских отношений. Президент Азербайджана посетил национальный историко – мемориальный комплекс "Ата Бейит", возложил венки к памятнику погибших в результате трагических событий в 1916 года.

По итогам переговоров был подписан ряд документов, направленных на наращивание двустороннего сотрудничества. В частности, соглашение между кабинетом министров КР и правительством АР о создании Кыргызско-Азербайджанского фонда развития с уставным капиталом 25 миллионов долларов. Фонд учрежден в целях содействия экономическому сотрудничеству, модернизации и послужит импульсом для активизации и расширения сотрудничества в инвестиционной сфере. Штаб-квартира будет находиться в Бишкеке. И, думается, в этом направлении Азербайджан будет активно работать, потому что было прямое указание президента Алиева.

В ходе визита в Бишкек состоялось открытие парка кыргызско – азербайджанской дружбы. Открытие парка явилось ярким доказательством дружественных отношений между нашими странами и имеет символическое значение.

Также с участием лидеров обеих стран прошли две торжественные церемонии - присвоение бишкекской школе-гимназии № 20 имени общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева и открытие в столице средней школы № 103 имени Низами Гянджеви, великого азербайджанского поэта, которая построена на средства Азербайджана.

Во время выступления в школе президент Азербайджана пригласил учащихся и преподавателей этих школ посетить Азербайджан. И в декабре 32 учащихся и 17 учителей вернулись из поездки. Они посетили исторические достопримечательности, посетили Бакинскую европейскую школу и комплекс современного образования имени Гейдара Алиева, пообщались со сверстниками, вернулись с большими впечатлениями и пригласили азербайджанских школьников посетить Кыргызстан.

Что из достигнутых договоренностей во время встреч президентов будет уже реализовано в этом году?

- Одним из вопросов, обсуждаемых во время переговоров, был вопрос об открытии прямого авиарейса Бишкек-Баку или хотя бы транзитного. Сейчас этот вопрос прорабатывается. В этом году, надеемся, будем летать. Думаю, что в перспективе будет рассмотрен вопрос о поставках сырой нефти в Кыргызстан и, возможно, на повестке дня станет вопрос о строительстве нефтеперерабатывающего завода, который планировался при Гейдаре Алиеве и был заморожен.

То есть кыргызско-азербайджанские отношения на подъеме?

- На мой взгляд, наши отношения не знают предела своего развития - только от хорошего к лучшему. Главы двух государств определили, что их содержание будет формироваться в русле таких целей и направлений, как стратегическая поддержка и взаимопомощь, глубокая интеграция и сближение, опора на инновационный подход, всеобщая польза и взаимная выгода, что также является основополагающими постулатами в работе посольств. В развитии двусторонних отношений между нашими странами по восходящей в политической и дипломатической сфере есть немалые заслуги послов обеих стран. Назначенный послом Кыргызской Республики в Азербайджан Кайрат Осмоналиев имеет авторитет в научных и политических кругах Азербайджана. На посла Азербайджана в Кыргызской Республике Латифа Сейфаддин оглу Гандилова тоже возложена важная миссия и огромная ответственность. И результаты его работы мы видим воочию. Они нас очень радуют.

Как живется азербайджанцам, которые оказались в Кыргызстане по разным историческим обстоятельствам?

- Кыргызстан стал родиной для пяти поколений азербайджанцев уже 90 лет. Кыргызстан принял в 1933 году репрессированных азербайджанцев. Я хотел бы отметить очень характерный для дружественного кыргызского народа факт. Кыргызстан, единственная страна, где действует Закон "О компенсации репрессированным". Он был принят в 1994 году, но пробуксовывал. Став президентом нашей диаспоры, в 1997 году я поднял этот вопрос и обеспечил юридическую поддержку членам нашей диаспоры, потомкам сосланных в 30-ые годы в Кыргызстан азербайджанцев для получения компенсации. Эта процедура предусматривала решение в судебном порядке. И очень многие потомки репрессированных в 1933 году азербайджанцев, родившихся до 1956 года, получают компенсацию. Сумма ее небольшая, но тут важен моральный аспект. И мы благодарны руководству Кыргызстана, что этот закон четко исполняется. Азербайджанцы были сосланы и в Казахстан, и в Сибирь. Но компенсацию за страдания наших дедов и отцов выплачивают только в Кыргызстане.

Каким был для вас прошедший год?

- Очень насыщенным и деятельным. Госкомитет по работе с азербайджанскими диаспорами за рубежом наградил меня ведомственной медалью за укрепление дружбы между народами наших стран. Для меня это большая честь. И эта награда, считаю, накладывает и большую ответственность. А совсем недавно, 11 декабря, я вернулся из Турции, где был по приглашению председателя комитета по работе с диаспорами Фуада Мурадова на первом заседание координационного совета ученых-азербайджанцев всего мира. Я был немало рад и горд, сколько великих умов дал Азербайджан! Среди них – лауреат Нобелевской премии, физик-ядерщик из Австрии Бахтияр Сираджев. При знакомстве выяснилось, что он вот уже сорок лет женат на кыргызске из Ак-Талы, которая приехала вместе с ним в Стамбул. И там, в Стамбуле, мы много говорили о Кыргызстане. В Стамбуле я встретил лауреата Госпремии Азербайджана по нанотехнологиям Мааммадова, который, как выяснилось, из великого рода Рафибековых. Рафибековы были депортированы в 1929 году в Кыргызстан, где проявили себя с самой высокой и благородной стороны, и сегодня в Кыргызстане живут их потомки.

Среди членов координационного совета - лауреаты Государственных премий, ученые-азербайджанцы с мировыми именами из Австралии, Канады, Швеции, Японии, Китая и других стран. Нужно отметить, что мы создали общественную организацию, избрали ее председателя и его помощников.

Включение ученых в азербайджанскую диаспору, отличающуюся своим разнообразием и потенциалом, сулит большие перспективы для ее дальнейшего развития. Это обеспечит укрепление отношений с исторической Родиной, поспособствует развитию Азербайджанской Республики с помощью различных программ, а также процессу восстановления территорий, освобожденных от оккупаций, помощи в развитии молодого поколения, работающего в сфере науки.

Я предложил включить в повестку форума вопрос об устойчивом развитии горных регионов, так как это сегодня жизненно важная проблема, связанная с экологией, климатом, социальными, медицинскими вопросами и т.д. Как известно, многие страны мира откликнулись на предложение президента Садыра Жапарова провозгласить 2022–й Международным годом устойчивого горного развития. 16 декабря 2021 года Генассамблея ООН приняла соответствующую резолюцию. Но проблем устойчивого горного развития за год невозможно решить, и поэтому была утверждена программа еще на пять лет. Проблема-то глобальная для всего мира, поскольку огромная часть населения планеты живет в горных регионах.

Я поднял вопрос и о памяти репрессированных. Например, в Кыргызстане в 1937 году были расстреляны азербайджанцы из числа репрессированных. Почему не поднять архивные документы по тем событиям, по каждому репрессированному, чтобы отдать им дань памяти? Можно даже в том месте, где их расстреляли, поставить обелиск. В этом направлении я предложил поработать историкам, юристам. Мое предложение тоже заинтересовало координационный совет ученых.

24 декабря в честь Дня солидарности азербайджанцев мира прошло онлайн-совещание Госкомитета по работе с азербайджанскими диаспорами мира. 500 человек из всех диаспор мира приняли в нем участие, в том числе и представители нашей диаспоры. Надо отметить, что после того, как комитет возглавил Фуад Мурадов, который создал хорошую команду единомышленников, заметно активизировалась работа этой важной структуры, объединяющей миллионы наших соотечественников по всему миру.

В Азербайджане после победного освобождения оккупированных Арменией наших земель под командованием президента Ильхама Алиева наблюдается большой подъем. Справедливость восторжествовала. Азербайджан сейчас стремится к тому, чтобы четко исполнялось трехстороннее соглашение между Азербайджаном, Арменией и Россией о прекращении войны в Нагорном Карабахе и условиях мира. И мы, азербайджанцы, живущие в Кыргызстане, солидарны с нашими братьями в Азербайджане.

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