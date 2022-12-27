Активисты в СИЗО напрочь забыли про Кемпир-Абад

Помнится, индийский политический и общественный деятель Махатма Ганди объявлял голодовки в поддержку своих требований

Активисты и политики, задержанные в Кыргызстане по подозрению в организации массовых беспорядков, судя по всему напрочь забыли об источнике своих протестов - Кемпир-Абадском водохранилище. Пока только эффектно позируют из-за решетки, раздают интервью и усиленно изображают из себя великомучеников, пострадавших "за правду". Говорят о чем угодно: здоровье, голодовке, законности задержания, демократии, возрасте, но только не про водохранилище. Хотя, по логике вещей, как раз Кемпир-Абад, раз душа так болит за него, и должен стать основной темой их заявлений.

Помнится, индийский политический и общественный деятель Махатма Ганди объявлял голодовки в поддержку своих требований. К примеру, когда вспыхнула жестокая борьба между индуистами и мусульманами, он призвал прекратить насилие, но его никто не услышал. Тогда он объявил голодовку, и в итоге лидеры религиозных групп согласились пойти на компромисс.

В нашем же случае активисты объявляют голодовки только с одним требованием – освободить их из СИЗО. Вот и выходит, что Кемпир-Абад для них был только повод расшатать ситуацию в стране и на этой волне получить всевозможные "ништяки" от власти. Возможно, по этой причине мало кто в народе их поддерживает, понимая, что представляют собой многие из задержанных активистов. Один только "бульдозер революции" Бекназаров чего стоит.

Уже давно пора понять, что сегодняшняя власть настроена серьезно и намерена решительно пресекать в зародыше разного рода беспорядки. Народ уже устал от всех этих общественных потрясений в виде митингов, демонстраций и революций – так же, как и от провокаторов и подстрекателей, которые их организовывают.

У страны, пережившей столько революций и потрясений, уже не осталось выбора: остается либо окончательно потерять страну, либо продвинуться вперед. По этой причине президент КР Жапаров всерьез и озаботился вопросами границ. При других наших правителях дальше разговоров дело не шло, и проблема только усугублялась. Напомним, в конце апреля 2021 года на границе Кыргызстана и Таджикистана в результате военного конфликта погибли 36 кыргызстанцев, включая детей. Вооруженный конфликт на таджикской границе, случившийся в сентябре 2022 года, унес жизни 59 кыргызстанцев – как военных, так и гражданских.

Что касается Узбекистана, то кто может сейчас сказать, сколько ситуация на кыргызско-узбекской границе оставалась бы стабильной, не пойди наше правительство на компромисс с соседней страной. Так что, без преувеличения можно сказать, что решение "узбекского вопроса" - это успешная попытка снять региональную взрывоопасность, которая могла грозить Кыргызстану куда более серьезными проблемами, чем возмущающее некоторых совместное управление водохранилищем.





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