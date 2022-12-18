Спецслужбы стран СНГ договорились бороться с «деструктивной деятельностью НПО»

Бишкек, "Саясат.kg". В заседании участвовали руководители органов безопасности Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана.
Спецслужбы стран СНГ договорились вместе бороться с деструктивной деятельностью иностранных НПО, НКО и международных организаций, которые используют инструменты "мягкой силы" для дестабилизации обстановки на пространстве Содружества, сообщила ФСБ России.
Вчера в Москве состоялось очередное заседание Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран СНГ, в ходе которого главы силовых ведомств одобрили совместную оценку и прогноз развития угроз безопасности в информационной сфере.
В заседании участвовали руководители органов безопасности Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана.
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!