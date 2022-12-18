Спецслужбы стран СНГ договорились бороться с «деструктивной деятельностью НПО»

Бишкек, "Саясат.kg". В заседании участвовали руководители органов безопасности Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана.

Спецслужбы стран СНГ договорились вместе бороться с деструктивной деятельностью иностранных НПО, НКО и международных организаций, которые используют инструменты "мягкой силы" для дестабилизации обстановки на пространстве Содружества, сообщила ФСБ России.

Вчера в Москве состоялось очередное заседание Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран СНГ, в ходе которого главы силовых ведомств одобрили совместную оценку и прогноз развития угроз безопасности в информационной сфере.

В заседании участвовали руководители органов безопасности Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана.