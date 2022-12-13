США приветствуют договоренности РУз и КР о границе – госсекретарь США

"Мы поддерживаем диалог о стратегическом партнерстве, чем я очень доволен"
Администрация США приветствует договоренности Узбекистана и Кыргызстана о демаркации границы, а также позитивно оценивает осуществляемые Ташкентом реформы. Об этом заявил в понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен перед встречей с главой МИД Узбекистана Владимиром Норовым в американской столице, сообщают СМИ.
"Мы поддерживаем диалог о стратегическом партнерстве, чем я очень доволен", – отметил глава американской дипломатии. По его словам, заседание в рамках диалога состоится во вторник.
"Это будет хорошей и важной возможностью для нас обменяться взглядами относительно многих проблем, с которыми мы сталкиваемся. Я подчеркиваю, как всегда, приверженность США суверенитету, независимости и территориальной целостности Узбекистана", – сказал Блинкен.
Госсекретарь США подчеркнул, что приветствует "достижение Узбекистаном и Кыргызстаном договоренностей о демаркации границы".
"Думаю, это дает важный сигнал многим в регионе и за его пределами относительно потенциала и важности дипломатии в решении таких вопросов", – полагает Блинкен.
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