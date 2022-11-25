Президент Садыр Жапаров: Курултай – самый справедливый, самый традиционный и ценный институт государственного управления, доставшийся в наследство от наших предков

Бишкек, "Саясат.kg". В жизни древних кочевых народов Народный Курултай поднялся на феноменальную высоту, определяя государственность, государственное управление, обеспечивая целостность государства.

«Курултай – самый справедливый, самый традиционный и ценный институт государственного управления, доставшийся в наследство от наших предков», - отметил Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 25 ноября, выступая на Первом Народном Курултае страны.

Глава государства подчеркнул, что сегодня Курултай вернул свой статус общественно-политического института в соответствии с историческим наследием кыргызского народа благодаря новой Конституции Кыргызской Республики.

«Учитывая требования Конституции и пожелания народа, для меня большая честь исполнить свою роль в новейшей истории Кыргызстана, подписав Указ о Народном Курултае, и представить проект конституционного закона «О созыве Народного Курултая» в Жогорку Кенеш!

В истории нашего народа не мало случаев, когда будущее государства определялось через Народное собрание.

К примеру, опыт проведения Народного Курултая существовал:

- и во времена Кыргызского государства, которое упоминается в китайских источниках еще в 10 веке до нашей эры;

- и нашего государства, соперничавшего с гуннами в 3 веке до нашей эры;

- и Великого кыргызского каганата, возглавляемого каганом Барсбеком и его последователями в 840 годах;

- и во времена Тагай бия-Мухаммеда до появления государственных структур при Ормон-хане Ниязбек уулу!

В жизни древних кочевых народов Народный Курултай поднялся на феноменальную высоту, определяя государственность, государственное управление, обеспечивая целостность государства.

Через этот институт Курултая наши предки связали народ с властью и сделали народ реальным собственником власти.

Поэтому мы, не разрушая эти древние традиции, в то же время адаптировав наше население к современным реалиям, намерены восстановить институт Народного Курултая для принятия важных решений.

Не ошибусь, если скажу, что сегодняшний Первый Народный Курултай является еще и великим Народным собранием, где все граждане Кыргызстана будут иметь возможность предложить свои идеи и обсудить пути роста и развития нашего государства», - отметил Садыр Жапаров.

Глава государства выразил уверенность в том, что институт Народного Курултая будет укреплять Кыргызское государство через объединение общества вокруг национальных интересов, что позволит поддерживать его устойчивое развитие и это в свою очередь приведет к повышению качества жизни.

Президент Садыр Жапаров подчеркнул, что институт Народного Курултая, целью которого является реализация консенсуса общин, составляющих народ Кыргызстана, доложен изучать согласованную позицию широкой общественности в принятии значимых государственных решений, и предлагать новые идеи руководству страны по ключевым вопросам развития государства.