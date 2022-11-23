Нарышкин передал Жапарову слова приветствия и добрые пожелания президента России Владимира Путина.
Садыр Жапаров принял главу Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина.
О чем говорили:
▪️состоялся обмен мнениями по вопросам развития кыргызско-российского сотрудничества в области безопасности
▪️Жапаров надеется, что договоренности между компетентными органами двух стран поспособствуют дальнейшему укреплению двусторонних отношений
▪️президент КР отметил, что важную роль в поддержании высокого уровня партнерства между двумя странами играет сотрудничество между органами национальной безопасности
▪️Нарышкин передал Жапарову слова приветствия и добрые пожелания президента России Владимира Путина
▪️глава СВР заметил, что от общей позиции двух государств зависит стабильность и безопасность в Центральной Азии и на Евразийском пространстве.
Sputnik_Kyrgyzstan
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