Садыр Жапаров принял главу Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина

Нарышкин передал Жапарову слова приветствия и добрые пожелания президента России Владимира Путина.

Садыр Жапаров принял главу Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина.

О чем говорили:

▪️состоялся обмен мнениями по вопросам развития кыргызско-российского сотрудничества в области безопасности

▪️Жапаров надеется, что договоренности между компетентными органами двух стран поспособствуют дальнейшему укреплению двусторонних отношений

▪️президент КР отметил, что важную роль в поддержании высокого уровня партнерства между двумя странами играет сотрудничество между органами национальной безопасности

▪️Нарышкин передал Жапарову слова приветствия и добрые пожелания президента России Владимира Путина

▪️глава СВР заметил, что от общей позиции двух государств зависит стабильность и безопасность в Центральной Азии и на Евразийском пространстве.

Sputnik_Kyrgyzstan