Шах и мат Мадумарову и Ко

Их время истекло. Настал черед реальной, а не игрушечной политики.

Более двадцати задержанных по "делу о Кемпир-Абаде" пока эффектно позируют из-за решетки, раздают интервью и усиленно изображают великомучеников, пострадавших "за правду". Они, кажется, еще не догадываются, что на сей раз все серьезно. Что цирк, который они привыкли устраивать по поводу и без (чаще – без), уже закончился. Что их крики о беспределе властей уже мало кого трогают: народ устал от болтовни и показных истерик. Устал он и от общественных потрясений в виде митингов, демонстраций и революций – также как и от провокаторов и подстрекателей, которые их организовывают.

Депутаты – "сбитые летчики", Мадумаров и компания, тоже пока не осознают, что окончательно вышли в тираж со своей демагогией, протестами ради протестов и кетсинов ради кетсинов. Их время истекло. Настал черед реальной, а не игрушечной политики.

И делают эту политику те, у кого это сейчас реально получается, - Садыр Жапаров и Камчыбек Ташиев. Кто бы что про них ни думал и ни говорил.

Президентский пост в Кыргызстане занимали разные личности. Аскар Акаев – интеллигент-мыслитель; Курманбек Бакиев – южанин с российским образованием и большими амбициями; Алмазбек Атамбаев – писатель, поэт и игрун на гитаре; Сооронбай Жээнбеков – учитель-зоотехник… Жилось под каждым по-разному.

Но было в правлении каждого из них и кое-что общее: собственно политикой они не занимались.

Как это не занимались? – может возразить кто-то. Они ведь ездили с визитами по заморским странам и у себя принимали зарубежных гостей, подписывали какие-то договоры…

Политика политике рознь. Есть политика внутренняя, есть внешняя, есть региональная – как разновидность внешней. Так вот, все перечисленные главы Кыргызстана уделяли внимание, если можно так выразиться, внешней дальней политике. По мере сил и способностей выстраивали отношения с Россией, Америкой, Турцией, Китаем. Но ни одному из них не удалось навести порядок внутри страны и внутри региона. Что, согласитесь, гораздо важнее "дальней" политики.

Время региональной политики настало вчера. Но и сегодня вплотную заняться ей еще не поздно. Завтра можно и безвозвратно опоздать. Так что, как ни крути, Садыр Жапаров пришел как раз вовремя.

Что дали Кыргызстану попытки сближения с дальним зарубежьем?

Китай – одно из немногих государств, которые четко понимают, чего хотят и как этого добиться. Китай в первую очередь заинтересован в расширении своих территорий. Первому президенту Аскару Акаеву в 1999 году пришлось-таки уступить Китаю спорный еще с советских времен участок Узенгу-Кууш. Вот это, а вовсе не соглашение по Кемпир-Абаду, действительно было предательством по отношению к нашей стране.

Турция. Как ни пытались заигрывать с ней наши предыдущие правители, обниматься с нами она не спешила. Атамбаев обменивался с турецкими властями жесткими заявлениями – прежде всего об образовательной сети "Себат". Были конфликты между дипломатами наших стран и ультиматумы турецких властей о "выборе стороны"… Положа руку на сердце: есть ли в Кыргызстане хоть один человек, который надеется и верит, что в случае чего Турция с готовностью протянет нам руку помощи? Вряд ли. Не протянет и не поддержит.

США тоже никогда не рассматривали Кыргызстан в качестве равноправного партнера. Для них наша маленькая республика – лишь место для продвижения своих сомнительных "демократических ценностей" взамен на комплименты и признание Кыргызской Республики "самым демократическим государством в Центральной Азии". Представим опять же на миг: если нам вдруг понадобится помощь, поддержка более сильного и влиятельного союзника… Впрочем, тут и представлять не надо. Не успел утихнуть очередной кыргызско-таджикский конфликт, как Америка… подарила Таджикистану десять внедорожников "для укрепления границ". Ну и на чьей, спрашивается, она стороне?

Россия… С сожалением приходится признать, что она давно утратила свое влияние в Центральноазиатском регионе. СНГ, ОДКБ и прочие попытки создать некое подобие союза бывших советских республик закончились крахом. Реальной пользы от них никакой. Вреда, правда, тоже не наблюдается… Так, мертворожденные образования. Наши бывшие правители очень рассчитывали на российское вмешательство в свои внутренние и внешние дела (рассчитывали даже те, кто ни за что в этом не признается). Сейчас, увы, сомнений нет: России просто не до нас. Тем более в связи с последними мировыми событиями.

Кыргызстану ничего другого не остается, как принять эту данность: спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Надо выплывать самим и выстраивать принципиально новые отношения с новыми, более близкими партнерами.

На политической арене многое поменялось. Сменились главы государств. Сменились обстоятельства. Появились шансы договориться. И договариваться надо в первую очередь с ближайшими соседями, с которыми мы граничим и с которыми нас связывает общность азиатского менталитета. Сейчас – Узбекистан. Объединимся с Узбекистаном – и таджики десять раз подумают, прежде чем снова прорваться через нашу государственную границу. Со временем и Таджикистан из врагов перейдет в союзники. А уж укреплять стратегическое партнерство с Казахстаном, как говорится, сам Бог велел.

Новый президент – первый, кто это понял. И первый, кто этим по-настоящему занялся.

Начал решать проблемы как внутреннего, так и ближнезарубежного порядка.

До Садыра Жапарова ни у одного президента не хватило политической воли разобраться с Кумтором. Никто со времен Турдакуна Усубалиева серьезно не озаботился налаживанием кыргызско-узбекских отношений. И никто из предшественников нынешнего главы государства не прижал хвост нашей доморощенной оппозиции в лице болтунов и истеричных женщин. Жапаров смог.

У того же красноречивого Адахана Мадумарова была масса возможностей заявить о себе как о человеке не слова, но дела. И народ пошел бы за ним и его компанией… Не получилось. И уже не получится, потому что, по известной поговорке, весь его пар ушел в свисток. Такой паровоз не поедет.

А Жапаров с Ташиевым неожиданно оказались на голову выше и предыдущих правителей, и нынешних горе-политиков. Прежде всего потому, что разобрались и сориентировались в непростой политической ситуации и стали ее ломать в пользу Кыргызстана – не словом, а конкретными действиями.

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