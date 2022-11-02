Садыра Жапарова принял президент ОАЭ

По итогам встречи были подписаны следующие документы
Садыр Жапаров в Абу-Даби встретился с президентом Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммедом бин Заед Аль Нахайяном. Как сообщает администрация президента, главы государств во время встречи подняли различные темы.
Садыр Жапаров пригласил эмиратских инвесторов к совместной реализации проектов по созданию в Кыргызстане регионального авиахаба, а также проектов в сфере гидроэнергетики. Также рассказал о туристических возможностях Кыргызстана.
Помимо этого, Садыр Жапаров пригласил шейха Мухаммеда бин Заед Аль Нахайяна посетить с визитом Кыргызстан в любое удобное для него время.
По итогам встречи были подписаны следующие документы:
- соглашение о сотрудничестве между кабмином КР и правительством ОАЭ по созданию совместной холдинговой компании в КР;
- обменные ноты о внесении дополнений в меморандум о взаимопонимании о безвизовом режиме для владельцев дипломатических паспортов, в части установления безвизового режима для владельцев служебных паспортов между правительствами КР и ОАЭ;
- соглашение об охране окружающей среды между Минприроды КР и Министерством по изменению климата и окружающей среды ОАЭ;
- соглашение об установлении побратимских связей между Бишкеком и Абу-Даби;
- меморандум о взаимопонимании между Советом по кибербезопасности ОАЭ и ГКНБ КР;
- меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Минфином КР и Минфином ОАЭ;
- меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики КР и Министерством энергетики инфраструктуры ОАЭ;
- меморандум о взаимопонимании между Нацбанком КР и Центральным банком ОАЭ;
- меморандум о взаимопонимании между Государственной комиссией по делам религий КР и Главным управлением по делам ислама и благотворительности ОАЭ.
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