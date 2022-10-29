Раскачивать лодку сейчас сродни предательству, - Р.Айткулова

Бишкек, "Саясат.kg". Уверена, каждый трезвомыслящий гражданин понимает и осознает, что мир хрупок, как никогда.
Я всё же скажу своё мнение по поводу происходящего в стране. Раскачивать лодку сейчас сродни предательству. Чем жёстче будет управлять президент, тем больше шансов на выживание у народа: внешних факторов, опасных для нации сегодня гораздо больше, чем внутренних, и на правительства стран и правителей возложены обязанности сохранения стабильного функционирования государств. Есть время разбрасывать камни, а есть время их собирать – разброд и шатания в момент угроз войны и голода недопустимы.
Уверена, каждый трезвомыслящий гражданин понимает и осознает, что мир хрупок, как никогда. Кыргызстану, находящемуся в геополитическом узле интересов великих держав, необходим покой и любой всплеск эмоций чреват серьезнейшими проблемами извне.
Не отношу себя к поклонникам власти, но те, кто вошёл в комитет по Кемпир-Абаду, проявили политическую незрелость и сыграли против народа. Конечно, можно было не сажать всех подряд в тюрьму, но лидеры этого провокационного движения должны были предвидеть то, что произойдёт, особенно учитывая бойцовский характер тандема – Садыра Жапарова и Камчыбека Ташиева. И, кстати, именно эти личностные качества двух друзей позволяют удерживать на плаву республику в эпоху пандемии и кровопролития. Времена популистских лозунгов и самолюбования для так называемых политических лидеров закончились, кыргызстанцам нужны пенсии, социальные пособия, функциональность госслужб и надёжные границы.
По Атаю Бейшенбеку, Канату Исаеву и тем, кто не присутствовал на встречах «комитета», следствие обязано вынести справедливое решение и освободить их из-под ареста.
А реальной свободы слова и СМИ у нас не было никогда – ни при Атамбаеве с Отунбаевой, ни при Жээнбекове, так с чего ей быть при Жапарове? Просто вспомните, сколько журналистов вынуждены были спасаться бегством при прежних режимах, сколько их арестовывали и гнобили, и даже убивали…
Не думала, что буду когда-либо такое писать, но угрозы, нависшие над Кыргызстаном, не позволяют отсидеться молча. Понимающие поймут.
Раушан Айткулова, журналист
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