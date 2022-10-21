Приграничный спор КР и РТ: Почему Рахмон опасается вмешательства Москвы?

... и даже используют пресс-релизы кыргызской стороны, меняя только название республик и слов "таджикский" на "кыргызский".

Судя по всему, в Таджикистане намеренно и усиленно нагнетают обстановку вокруг кыргызско-таджикской границы. По крайней мере, большинство таджикских СМИ и телеграмм-каналов пестрят новостями по поводу якобы провокаций со стороны кыргызстанских силовиков. Хотя по факту именно таджикская сторона по всему периметру государственной границы с Кыргызстаном роет окопы и траншеи, что подтверждают соответствующие видеоролики в соцсетях. При этом все провокационные действия "приписываются" пограничникам Кыргызстана.

В этой связи Погранслужба ГКНБ КР прямо заявила, что "на встречах пограничные представители Таджикистана признают нарушения достигнутых соглашений, обещают все устранить, но как показывает практика – обещания не исполняют.

"Наши таджикские коллеги не перестают удивлять: насколько бесцеремонно они передергивают факты и даже используют пресс-релизы кыргызской стороны, меняя только название республик и слов "таджикский" на "кыргызский".

При этом, прикрываясь словами о "твёрдой приверженности неукоснительному соблюдению достигнутых договорённостей по вопросам стабилизации обстановки в приграничных районах и разрешению имеющихся проблем исключительно политико-дипломатическми методами", таджикская сторона продолжает нападки на кыргызскую сторону в СМИ и социальных сетях, где открыто публикует видео о переброске военных и техники в приграничные села.

При этом Пограничная служба ГКНБ Кыргызской Республики фиксирует переброску личного состава и техники в приграничных районах Республики Таджикистан, использование в этих целях автомашин "Скорой помощи", подвоз на гражданских автомашинах боеприпасов на позиции Таджикистана напротив местности водораздела "Головной".

Имеются неоспоримые свидетельства того, как в целях подготовки наемников, а также складирования оружия и боеприпасов таджикская сторона использует мечети, таким образом, разрушая исламские ценности", - говорится в сообщении ведомства.

Все вышеперечисленные факты ясно дают понять, что таджикская сторона готовится к очередной военной авантюре на границе, о чем и появляются свидетельства в социальных сетях. Но что на этот раз толкает лидера Таджикистана на столь необдуманные поступки. Ведь совсем недавно в Астане Владимир Путин, Эмомали Рахмон и Садыр Жапаров пришли к соглашению "решать возникающие вопросы исключительно политико-дипломатическими средствами, а также активизировать деятельность правительственных групп по делимитации и демаркации госграницы и рабочих групп экспертов в строгом соответствии с ранее достигнутыми договоренностями".

Более того, президент России Владимир Путин пообещал поднять в различных архивных учреждениях документы по административным территориям и карты, которые смогут пролить свет на приграничный спор между Кыргызстаном и Таджикистаном.

Однако судя по всему такой расклад Рахмона не устраивает, раз с его стороны идет подвоз техники и солдат к границе. Тем более, как пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в Бишкеке, довольна встречей в Астане осталась только одна сторона - кыргызская.

"Мы более чем удовлетворены результатами,- заявил собеседник "Ъ" в правительстве Кыргызстана.- Выслушав обе стороны, Владимир Путин явно с пониманием отнесся к нашим аргументам. А мы, в свою очередь, указывали, что позиция Таджикистана непоследовательна. Когда это выгодно - они настаивают на принципе нерушимости границ, установленных в 1991 году, а в других случаях достают карты 1924 года, на которых Ворух не анклав".

По словам источника, Москве понравилось, что Бишкек готов видеть ее посредником в решении конфликта, в то время как Душанбе всячески настаивает на двустороннем формате", - пишет СМИ.

Возможно поэтому выступление Рахмона в Астане получилось чересчур эмоциональным и по сути бессодержательным, по крайней мере, к теме разговора абсолютно не относящейся. Вот и получается, что ему сейчас не выгодно, чтобы Москва сейчас поднимала старые карты и документы, которые скорее всего только подтвердят правоту Кыргызстана. А чтобы этого не допустить, выгоднее сейчас начать новый конфликт на границе и, при этом, заранее обвинив Кыргызстан в преднамеренной провокации.





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