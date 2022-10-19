Москва может стать посредником в урегулировании конфликта между КР и РТ

Он назвал успешной встречу в Астане.

Президент Садыр Жапаров обратился к президенту России Владимиру Путину за посредничеством в урегулировании вопроса кыргызско-таджикской границы. Об этом в интервью на радио сказал секретарь Совбеза Марат Иманкулов.

Он назвал успешной встречу в Астане.

"Наших граждан интересует и беспокоит, чем закончилась трехсторонняя встреча нашего президента, президентов России и Таджикистана. Состоялся открытый разговор. Его [Садыра Жапарова] главная позиция по границе - решить мирным путем за столом переговоров. Мы от этого принципа не отходили и дальше будем идти так же. Нужно покончить с тем, что нерешенные вопросы по границам приводят к приграничным конфликтам, агрессии. Он это сказал, даже, наверное, обратился к Путину, чтобы они как-то выступили посредником в регулировании пограничных вопросов", - сказал он.

Иманкулов озвучил, что Россия - правопреемник Советского Союза.

"В столице России в различных архивных учреждениях сохранились многие документы по административным территориям, карты. Путин принял это предложение. Вы, наверное, слышали его заявление о том, что все это будет изучено. Они попросили направить все документы. Там на месте изучат, помогут, посодействуют, чтобы решить вопрос мирным путем", - сказал Иманкулов.

Тем временем, на сегодня очевидно, что конфликт Кыргызстана и Таджикистана, тлеющий уже много лет, стал важным фактором для всего постсоветского пространства. Он, в частности, напрямую бьет по единству в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в результате чего учения "Нерушимое братство" на территории КР были отменены, а стартовавшие 17 октября маневры "Рубеж-2022" в Таджикистане проходили без кыргызских военных.

"У нас абсолютно нерушимое членство в ОДКБ, у нас никаких проблем в отношении этой организации, с мандатом, с миссией, с уставом, - говорил 10 октября журналистам "РИА Новости" вице-премьер Кыргызстана Эдиль Байсалов.- Но, конечно же, в свете недавних событий не остыла кровь. Ситуация сложилась таким образом, что общественное мнение Кыргызстана не будет приветствовать, чтобы те же самые элементы вооруженных частей наших таджикских соседей присутствовали на этих учениях".

Как отметил в беседе с "Ъ" пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов, учения "Рубеж-2022", которые проходят в Таджикистане,- плановые.

"Они были запланированы давно,- сказал "Ъ" господин Зайнетдинов.- Кыргызская сторона действительно уведомила, что не будет в них участвовать, что полностью в ее праве. Что же касается тех учений, которые должны были пройти в Кыргызстане, то их в Бишкеке попросили перенести на следующий год. Хотя миротворческие учения и так проходят ежегодно", - заявил он.

Никакого недопонимания или недовольства внутри организации, как заверил пресс-секретарь, нет.

"Кыргызстан всегда активно принимает участие в мероприятиях боевой подготовки сил и средств системы коллективной безопасности и является надежным союзником в организации",- добавил он.

Вооруженные столкновения между союзниками по ОДКБ стали одной из тем для обсуждения в Астане, где президент РФ Владимир Путин принял участие сразу в нескольких мероприятиях с соседями по региону. В частности, он провел трехстороннюю встречу с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым и президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

"Хочу отметить, что и Кыргызстан, и Таджикистан относятся к нашим близким союзникам. Мы работаем в рамках международных организаций очень близко и, безусловно, являемся стратегическими партнерами. Достаточно сказать, что миллион граждан Кыргызстана живут, учатся, работают в России и 2 миллиона граждан Таджикистана также работают, живут в Российской Федерации", - говорил президент России, явно убеждая Бишкек и Душанбе поставить точку в кровопролитном конфликте.

Однако, как стало известно "Ъ" от информированного источника в Бишкеке, довольна этой встречей осталась только одна сторона - кыргызская.

"Мы более чем удовлетворены результатами,- заявил собеседник "Ъ" в правительстве Кыргызстана.- Выслушав обе стороны, Владимир Путин явно с пониманием отнесся к нашим аргументам. А мы, в свою очередь, указывали, что позиция Таджикистана непоследовательна. Когда это выгодно - они настаивают на принципе нерушимости границ, установленных в 1991 году, а в других случаях достают карты 1924 года, на которых Ворух не анклав".

По словам источника, Москве понравилось, что Бишкек готов видеть ее посредником в решении конфликта, в то время как Душанбе всячески настаивает на двустороннем формате.

"В Бишкеке в любом случае настроены на диалог в любых форматах. Готовы ждать сколько угодно. Самое главное, чтобы Таджикистан отказался от авантюры "маленькой победоносной войны". Война никому не нужна. И нам было очень полезно и важно услышать однозначную позицию Москвы о недопущении впредь никаких боевых действий между союзниками по ОДКБ",- резюмировал собеседник издания.





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