Шавкат Мирзиёев посетит Кыргызстан с госвизитом

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит Кыргызстан с государственным визитом.
Об этом на пресс-конференции заявил заместитель министра иностранных дел Нуран Ниязалиев.
Комментируя сроки визита главы Узбекистана в Кыргызстан, Ниязалиев не назвал точную дату, отметив, что это зависит от графика двух президентов.
"В настоящее время по дипломатическим каналам прорабатываются сроки визита Шавката Мирзиёева в Кыргызстан. Визит организовать непросто, необходимо проработать организационную и содержательную части. Нашими министерствами готовится ряд двусторонних соглашений и меморандумов. Со стороны экономического блока готовятся инвестиционные проекты, чтобы предложить узбекской стороне. Организация визита зависит от графика работы двух президентов", - сказал замглавы внешнеполитического ведомства.
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