Аркадий Дубнов заявил о возможном выходе Казахстана из ОДКБ

Политолог Аркадий Дубнов в своем Telegram-канале со ссылкой на источник сообщил о возможном выходе Казахстана из ОДКБ.

"ОДКБ придется защищаться? В Казахстане будущее присоединение к России четырех украинских регионов, ожидаемое уже в ближайшие дни после окончания там "референдумов", готовы рассматривать в качестве триггера для возможной постановки вопроса о выходе из ОДКБ. Такой вывод можно сделать из сообщений из околовластных источников в казахстанской столице.

Логика умозаключений, приводящих к подобному выводу, предельно проста. Она исходит из тех же построений, к которым прибегает Кремль в попытке пресечь поставки Украине западного вооружения: попытка ВСУ, снабженных западным оружием, атаковать объявленные российскими территории, бывшие ранее украинскими регионами, будет расцениваться как вооруженная агрессия против России. Следовательно, согласно российской военной доктрине, Кремль вправе будет применить для защиты России самые эффективные средства, вплоть до ядерного оружия.

Но тогда так понимаемая Кремлем внешняя агрессия против России создает предпосылки и для его обращения к союзникам по ОДКБ оказать ей военную поддержку для отражения агрессии согласно п. 4 устава Организации. Другими словами, России может попытаться втянуть страны-союзники в свою военную операцию в Украине. Пропагандистская риторика в пользу этого призыва, во всяком случае по отношению к Казахстану, будет выглядеть очевидной: ОДКБ же в январе нынешнего года откликнулась молниеносно и положительно на просьбу президента Токаева ввести миротворческий контингент в Казахстан, когда там начались кровавые беспорядки и возникла угроза правящему режиму, мол, долг платежом красен…

Разумеется, подобная перспектива категорически не отвечает интересам Астаны, как, впрочем, и остальных союзников по ОДКБ. Вспомним жесткую оценку "квазигосударственных" ЛДНР, данную президентом Казахстана Токаевым в выступлении на ПМЭФ в июне этого года. Что касается оценки ОДКБ, то заметим, что на днях в ходе Генассамблеи ООН весьма откровенное разочарование ее деятельностью выразил и премьер-министр Армении Никол Пашинян", - говорится в публикации политолога.



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