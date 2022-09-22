Глава МИД Кыргызстана рассказал о таджикской агрессии министру Австрии

Министр Шалленберг выразил сожаление в связи со складывающимися обстоятельствами в регионе, подчеркнув особую важность для Европы мира и стабильности в Центральной Азии.



Министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев встретился с федеральным министром по европейским и международным делам Австрии Александром Шалленбергом на полях 77-й сессии ГА ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщает МИД КР.

По его данным, стороны обсудили актуальные вопросы и перспективные направления политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Рассмотрели вопросы возможной организации взаимных визитов на высшем и высоком уровне, которые придадут дополнительный импульс развитию кыргызско-австрийского сотрудничества.

Особое внимание уделено обсуждению вопросов торгово- экономического сотрудничества и предстоящего проведения восьмого заседания Кыргызско-Австрийской Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству (МПК) и кыргызско-австрийского бизнес-форума, которые состоятся 29 сентября в Бишкеке.

Глав МИД КР также проинформировал о ситуации на кыргызско-таджикской государственной границе. Отметил, что противоправные действия таджикской стороны являются агрессивной и дестабилизирующей акцией, идущей вразрез с двусторонними и многосторонними договоренностями между странами.

Жээнбек Кулубаев подчеркнул, что кыргызская сторона придерживается неизменной позиции о необходимости разрешения спорных вопросов исключительно мирным путем и политико-дипломатическими методами.

Министр Шалленберг выразил сожаление в связи со складывающимися обстоятельствами в регионе, подчеркнув особую важность для Европы мира и стабильности в Центральной Азии.

Утром 16 сентября сразу на нескольких участках на границе Кыргызстана и Таджикистана началась стрельба. Под обстрел попали населенные пункты в Лейлекском и Баткенском районах. В результате вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе дома покинули жители семи сел Баткенского и Лейлекского районов, села Джекенди Чон-Алайского района Ошской области. Пострадали 198 человек, погибли 59. В Баткенской области ввели режим ЧС.

Генеральная прокуратура Кыргызстана возбудила уголовное дело по статье «Преступления против мира» УК КР.



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