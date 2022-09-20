Китай поддерживает территориальную целостность и суверенитет Кыргызстана

Между Кыргызстаном и Китаем ныне не существует нерешенных политических вопросов.
«Китай твердо поддерживает политику Кыргызстана по защите независимости, суверенитета территориальной целостности», — заявила посол КНР в КР Ду Дэвэнь на научно-практической конференции, посвященной 73-й годовщине образования Китайской Народной Республики.
Она напомнила, что президент Садыр Жапаров принял участие в церемонии открытия зимней Олимпиады и председатель Китая провел с ним первую двустороннюю встречу.
«Лидеры наших стран выступили с совместным заявлением и наметили новые перспективы китайско-кыргызских отношений. В конце июля член Государственного совета Ван И посетил Кыргызстан с официальным визитом. Это первый визит китайского руководства после избрания Садыра Жапарова президентом КР. На прошлой неделе председатель КНР и президент Кыргызстана провели двустороннюю встречу на полях саммита ШОС», — сказала Ду Дэвэнь и отметила, что во время встречи были достигнуты важные договоренности.
Между Кыргызстаном и Китаем ныне не существует нерешенных политических вопросов.
«Две республики поддерживают друг друга в ключевых вопросах, затрагивающих коренные интересы двух стран. КНР твердо поддерживает Кыргызстан в самостоятельном выборе пути развития. Поддерживает политику КР по защите независимости, суверенитета, территориальной целостности и постоянно предоставляет помощь», — добавила посол.
В Баткенской области ввели режим ЧС. Утром 16 сентября сразу на нескольких участках на границе Кыргызстана и Таджикистана началась стрельба. Под обстрел попали населенные пункты в Лейлекском и Баткенском районах. Минздрав сообщил о 185 пострадавших, погибли 59 человек. В результате вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе дома покинули жители семи сел Баткенского и Лейлекского районов, села Джекенди Чон-Алайского района Ошской области.
Генеральная прокуратура Кыргызстана возбудила уголовное дело по статье «Преступления против мира» УК КР.
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