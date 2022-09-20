Китай поддерживает территориальную целостность и суверенитет Кыргызстана

Между Кыргызстаном и Китаем ныне не существует нерешенных политических вопросов.



«Китай твердо поддерживает политику Кыргызстана по защите независимости, суверенитета территориальной целостности», — заявила посол КНР в КР Ду Дэвэнь на научно-практической конференции, посвященной 73-й годовщине образования Китайской Народной Республики.

Она напомнила, что президент Садыр Жапаров принял участие в церемонии открытия зимней Олимпиады и председатель Китая провел с ним первую двустороннюю встречу.

«Лидеры наших стран выступили с совместным заявлением и наметили новые перспективы китайско-кыргызских отношений. В конце июля член Государственного совета Ван И посетил Кыргызстан с официальным визитом. Это первый визит китайского руководства после избрания Садыра Жапарова президентом КР. На прошлой неделе председатель КНР и президент Кыргызстана провели двустороннюю встречу на полях саммита ШОС», — сказала Ду Дэвэнь и отметила, что во время встречи были достигнуты важные договоренности.

Между Кыргызстаном и Китаем ныне не существует нерешенных политических вопросов.

«Две республики поддерживают друг друга в ключевых вопросах, затрагивающих коренные интересы двух стран. КНР твердо поддерживает Кыргызстан в самостоятельном выборе пути развития. Поддерживает политику КР по защите независимости, суверенитета, территориальной целостности и постоянно предоставляет помощь», — добавила посол.

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