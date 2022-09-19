Марс Сариев: Рахмон вступил в очень опасную игру, которая может очень плохо закончиться

Обострение на границе Кыргызстана и Таджикистана — это результат политики президента Рахмона, за его действиями могут стоять интересы коллективного запада.

Обострение на границе Кыргызстана и Таджикистана — это результат политики президента Рахмона, за его действиями могут стоять интересы коллективного запада. Идет большая игра, направленная на сдерживание Китая и ослабление России. Я не считаю случайностью то, что провокации начались сразу после подписания на саммите ШОС соглашения о строительстве железной дороги КНР — Кыргызстан — Узбекистан, и это крайне тревожная тенденция. Такое мнение в интервью агентству «Кабар» высказал политолог Марс Сариев.

«О том, что такое возможно, я предупреждал еще три месяца назад, когда стало известно о серьезности намерений нового трансконтинентального транспортного коридора через территорию Кыргызстана. Очень похоже, что Рахмон сильно зависим от запада, играет на его стороне. Вспомним хотя бы недавние учения под эгидой США, прошедшие в Таджикистане. Это же был четкий сигнал.

В период последнего обострения на границе наши пограничники зафиксировали передвижение по территории Таджикистана хорошо вооруженных боевиков неизвестной принадлежности. Не может быть, чтобы Душанбе настолько не контролировал обстановку в приграничных районах. Кроме того, сопредельная сторона заранее подтянула тяжелую технику и свои подразделения к Баткенской области. Это без непосредственного участия Рахмона было бы просто невозможного», — подчеркивает эксперт.

Политолог обращает внимание на то, что на саммите ШОС в Самарканде складывается новый геополитический пасьянс, который не устраивает крупных западных игроков. Новые геополитические возможности для экономически растущего Китая пугают западных глобалистов. «Возрождение Великого шелкового пути в рамках инициативы Пекина «Один пояс — один путь» — главный раздражитель, так как создает серьезную конкуренцию морским маршрутам, полностью контролируемым англосаксами со времен больших географических открытий. Если посмотреть на историю, то Первая мировая война началась из-за того, что Германия решила построить железную дорогу из Берлина в Багдад. Англия из-за опасений потерять влияние на морях и лишиться ресурсов организовала покушение сербских студентов на эрцгерцога Фердинанда. Германия проиграла войну, и все ее проекты накрылись медным тазом. Параллели с нынешней ситуацией на границе с Таджикистаном напрашиваются сами собой.

Так что агрессия Душанбе против Кыргызстана нацелена на сдерживание Китая и на ослабление России. Кыргызстан оказался в геополитической петле. Рахмон вступил в очень опасную игру, которая может очень плохо закончиться», — резюмирует Сариев.

Кабар