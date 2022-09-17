Политолог: В конфликте между Кыргызстаном и Таджикистаном нужен посредник в виде Китая

Тогда будет мир.

Комментируя произошедший сегодня на кыргызско-таджикской границе военный конфликт, политолог Бакыт Бекетаев сообщил, что к решению конфликта между странами необходимо подключить третью сторону, которой может стать Китай.

По словам политолога, в настоящее время у России не получится быть посредником в решении этого конфликта, так как она занята ситуацией в украинском кризисе. «Она сама в тяжелой ситуации из-за ситуации в Украине. Поэтому быть посредником на переговорах надо попросить китайскую сторону. Тогда будет мир», - сказал Бакетаев.

Он подчеркнул, что конфликтная ситуация возникает из-за разных документов, на которые ссылаются страны, где заложена юридическая коллизия. «Поэтому мы никак не можем решить этот вопрос. Здесь нужен посредник в виде большого Китая. Потому что Китаю нужны стабильные соседи, чтобы строить дороги, сотрудничать, инвестировать. Вокруг Китая все маленькие страны живут в мире. Никто вокруг Китая не воюет. Мы тоже рядом с Китаем. Поэтому наши и таджикские дипломаты должны обратиться к Китаю, чтобы он стал посредником в этой ситуации», - прокомментировал политолог.

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