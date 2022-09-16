СМИ РФ: Таджикистан еще вчера начал перебрасывать войска к границе

В сторону границы с Киргизией следуют колонны военной техники и десятки армейских грузовиков.
ГКНБ Таджикистана официально заявил, что Кыргызстан первым открыл огонь по их заставам и населенным пунктам. Однако даже в открытых источниках есть данные, напрочь опровергающие заявление властей силовиков соседней республики.
Так еще вчера, 15 сентября 2022 года, российское федеральное издание Avia.pro писало, что Таджикистан массово перебрасывает войска к границе Кыргызстана.
"В сторону границы с Киргизией следуют колонны военной техники и десятки армейских грузовиков.
Это происходит на фоне новых столкновений на границе двух государств и свидетельствует о том, что власти Таджикистана готовятся к новому витку эскалации. Масштабы переброски военной техники настолько велики, что существует реальная угроза полномасштабного вооружённого конфликта.
На многочисленных видеокадрах, опубликованных в социальных сетях, можно увидеть, что Таджикистан осуществляет отправку на границу с Киргизией большого количества военной техники. В составе колонн можно заметить бронетранспортёры и армейские грузовики, боевые машины пехоты, танки и артиллерию. Сотни единиц военной техники в настоящий момент находятся вблизи границы с Киргизией и хотя в Таджикистане не хотят идти на эскалацию, риск последней является очень большим", - пишет СМИ.
Очевидно одно, что Таджикистан используют против Кыргызстана все методы гибридной войны, одновременно распространяя в социальных сетях и информационных ресурсах ложные сведения. Душанбе винит Бишкек в создании конфликтной ситуации, однако, таджикская сторона заранее подготовила и активно применяет танки, минометы, бронетехнику и реактивные системы залпового огня "Град".
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