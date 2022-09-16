"Здесь замешаны третьи силы". Политолог - о конфликте на границе

Именно, когда собирается ШОС, начата боевая операция, конечно, здесь работают третьи силы.

Сегодня рано утром на границе Кыргызстана и Таджикистана снова обострилась ситуация, начался вооруженный конфликт между пограничными ведомствами двух стран. По данным пограничной службы ГКНБ КР, Таджикистан применил тяжелое вооружение и обстреливает территорию Кыргызстана по всему периметру государственной границы в Баткенском районе.

Комментируя происходящий конфликт, политолог Бакыт Бакетаев связал вооруженный конфликт с проходящим в настоящее время саммитом ШОС в Самарканде. В частности, по словам политолога, в конфликте между Кыргызстаном и Таджикистаном замешана третья сторона.

«Здесь работают третьи силы. Именно, когда собирается ШОС, начата боевая операция, конечно, здесь работают третьи силы. Плюс ко всему недоговоренности, недоработки как с кыргызской стороны, так и с таджикской. Оставили это на холодное хранение, и оно взорвалось», - говорит Бакетаев.

Напомним, вооруженный конфликт на границе Кыргызстана и Таджикистана в очередной раз был спровоцирован таджикской стороной. Начиная с 8 сентября этого года, таджикская сторона начала переброску своих спецподразделений в анклав Ворух, а также осуществляла подготовку огневых позиций вблизи условной линии госграницы. Далее, 14 сентября, в 08.00 часов таджикская сторона проявила вооруженную агрессию в местности «Булак-Баши», начав обстрел из огнестрельного оружия и минометов в 5 направлениях, включая населенный пункт Самаркендек. В результате пострадало 10 гражданских объектов, и были ранены 3 местных жителя, один из которых — ребенок 11 лет.

В ГКНБ КР отметили, что вооруженное нападение на Кыргызстан осуществлялось также и неустановленными бородатыми мужчинами в военной форме черного цвета без знаков отличия, предположительно боевиками-наемниками.

Сегодня, 16 сентября, таджикская сторона вновь начала обстрел пограничных нарядов Погранслужбы ГКНБ КР и позиций кыргызской стороны в местностях Эки-Таш, Чыр-Добо, Кум-Мазар и Орто-Боз. В 06:30 таджикские военные начали минометный обстрел на участке «Кок-Таш». В 7:15 — на заставе «Самаркандек». Позже таджикская сторона начала обстрел местностей Кулунду, Максат и Жаны-Жер Лейлекского района. Отмечается, что есть раненые среди военнослужащих КР, идет эвакуация местных жителей.

Далее в Погранслужбе ГКНБ КР заявили, что, нарушив все ранее достигнутые договоренности, таджикская сторона вероломно атаковала пограничные и гражданские объекты по всему периметру кыргызско-таджикской госграницы в Баткенском районе.

Начиная с 8:30, Пограничная служба ГКНБ КР требует прекратить огонь и провести переговоры. Также по телефону были проведены переговоры глав пограничных ведомств Кыргызстана и Таджикистана, где была достигнута договоренность о прекращении огня с 10:00 для проведения встречи. Однако ни в 8:30, ни в 10:00 таджикская сторона не выполнила договоренностей.

МИД КР вручил ноту протеста относительно противоправных и деструктивных действий таджикских пограничников.

На данный момент таджикская сторона продолжает стягивать в район конфликта тяжелую боевую технику и применяет весь имеющийся арсенал для обстрела, пытаясь захватить территорию КР.

Кыргызстан призывает таджикскую сторону прекратить огонь и направить все усилия на деэскалацию вооруженного конфликта и поддержание мира и стабильности на совместно охраняемой границе.



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