Конфликт Армении и Азербайджана. Кыргызстан обеспокоен эскалацией ситуации

Внеочередная сессия была посвящена ситуации на армяно-азербайджанской границе.



Президент Кыргызстана Садыр Жапаров накануне ночью принял участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в формате видеоконференции, прошедшей по инициативе армянской стороны. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Внеочередная сессия была посвящена ситуации на армяно-азербайджанской границе.

Садыр Жапаров отметил, что Кыргызстан крайне обеспокоен эскалацией ситуации на границе двух дружественных для него государств.

Президент подчеркнул необходимость урегулирования ситуации исключительно политико-дипломатическим путем и выразил надежду, что обе стороны в дальнейшем воздержатся от применения силы и разрешат разногласия мирными средствами на основе укрепления мер доверия между Арменией и Азербайджаном.

По итогам заседания решено, что ОДКБ отправит в Армению миссию во главе с генсеком Станиславом Засем для оценки обстановки. В ее состав войдет начальник объединенного штаба организации Анатолий Сидоров и представители государств-участников. ОДКБ создаст рабочую группу для отслеживания ситуации на армяно-азербайджанской границе. Она будет состоять из сотрудников секретариата и военнослужащих Объединенного штаба, сообщила пресс-служба организации.

В ночь на вторник на армяно-азербайджанской границе произошло очередное обострение. Армения заявила об агрессии со стороны Азербайджана, Баку назвал происходящее провокацией Еревана. По данным армянского премьера Никола Пашиняна, в результате ночных боев погибли 49 военнослужащих Армении, Азербайджан сообщил о 50 погибших азербайджанских военных.



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