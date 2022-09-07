Ороскулов: Взрыв в Кабуле - это начало активизации прозападных структур

И вот теперь теракт против посольства РФ в Афганистане.
Взрыв в Кабуле - это начало активизации прозападных террористических структур, которые являются теми же звеньями, что действовали в Сирии, в целом, на Ближнем Востоке и так далее. Таким мнением с редакцией vb.kg поделился ветеран спецслужб КР Таалайбек Ороскулов.
"Что характерно? Месяц назад в Таджикистане США проводили под видом учений для стран региона нечто вроде планерки. И вот теперь теракт против посольства РФ в Афганистане. Это яркий пример попытки коллективного Запада придать идущей повсеместно антироссийской истерии теперь уже азиатский, если хотите "сложноисламский" окрас.
Такое уже было в исторически недавнем прошлом. Дескать смотрите уже мусульмане против России и ее СВО на Украине. Однако попытка натянуть своему "террористическому ослу религиозные уши" понятно кому выгодно. Дело в том, что специфика международных террористических организаций, которые курируются сообществом западных спецслужб, указывает на то что теракт в Кабуле - это может быть сигнал для спящего черного террористического интернационала в странах Центральной Азии. Использование в акции смертника указывает именно на эти факторы, к сожалению. Кроме того, не исключены попытки терактов. И спецслужбам всей ЦА есть о чем задуматься", - сказал он.
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