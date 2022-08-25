Шойгу назвал ШОС новым центром силы в мире

Членами ШОС на сегодня выступают восемь стран: Россия, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан.

Роль Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в качестве нового центра силы растет на фоне турбулентной международной обстановки, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании министров обороны стран ШОС в Ташкенте.

Членами ШОС на сегодня выступают восемь стран: Россия, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан.

"В этих условиях неизменно возрастает роль ШОС в качестве нового центра силы, образца межгосударственных отношений, основанных на равноправии и взаимоуважении, гаранта соблюдения международного права", - сказал Шойгу в среду на совещании министров обороны стран ШОС.

"Поэтому, - подчеркнул он, - важно укреплять сотрудничество в военной сфере, регулярно консультироваться в двустороннем и многостороннем форматах по вопросам общей безопасности". Такие подходы зафиксированы в итоговых документах, подготовленных к подписанию в ходе нынешнего совещания, сказал министр обороны России.

По его оценке, "сегодняшняя встреча проходит на фоне крайне неустойчивой международной обстановки".

"В регионе Шанхайской организации сотрудничества, как и в мире в целом, обостряются угрозы, не утихают локальные кризисы, появляются новые серьезные вызовы", - сказал Шойгу.

"Соединенные Штаты Америки и коллективный Запад, - отметил он, - стремясь сохранить глобальное доминирование, оказывают беспрецедентное давление на независимые государства. С этой целью используются неприкрытый шантаж, угрозы, цветные революции и государственные перевороты, распространяется грубая дезинформация".

"В результате конфронтационных действий Запада и вводимых им санкций ухудшается ситуация в мировой экономике, рушатся коммуникации, искусственно создается продовольственный кризис", - заявил министр обороны РФ.

На форуме присутствуют министр обороны Казахстана Руслан Жаксылыков, министр обороны Кыргызстана Бактыбек Бекболотов, министр обороны Индии Раджнатх Сингх, министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф, министр обороны Таджикистана Шерали Мирзо. В онлайн-формате участвует министр обороны Китая Вэй Фэнхэ.



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