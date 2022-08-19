Россия и Киргизия отмечают день Всемирной Гуманитарной помощи

Бишкек, "Саясат. kg". В 2022 году Российская Федерация стала занимать лидирующие позиции по объёму гуманитарной помощи в странах СНГ.

19 августа отмечается Всемирный день гуманитарной помощи. Более десяти лет назад правительство Российской Федерации начало финансировать в Киргизской Республике социальные и гуманитарные проекты Всемирной продовольственной программы Организации Объединенных Наций, реализуемые для поддержки малоимущих граждан в Таласской, Нарынской, Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях страны.

Всемирный день гуманитарной помощи был объявлен резолюцией Генеральной Ассамблеей ООН от 11 декабря 2008 года для содействия повышению информированности общественности о деятельности по оказанию гуманитарной помощи во всем мире и о важности международного сотрудничества по ее оказанию. Впервые праздник был отмечен 19 августа 2009 года.

В 2022 году Российская Федерация стала занимать лидирующие позиции по объёму гуманитарной помощи в странах СНГ. Главная задача гуманитарной помощи – это оказание финансовой, технической и иной помощи, призванной способствовать социально-экономическому развитию государств. За прошедшее время Россия предоставила только Киргизской Республике финансовую помощь на сумму около 100 миллионов долларов.

Доставка российской гуманитарной помощи не прекращалась в период локдауна, когда транспортное сообщение между областями республики почти прекратилось. Как отметил региональный координатор проекта ВПП ООН Майрамбек Сартбаев, прибывший из России груз транспортировали в пять сельских округов Нарынской области Киргизской Республики, несмотря на введенные ограничения.

Особое место среди организаций, через которые Россия оказывает содействие развитию гуманитарных проектов, занимает Российско-Кыргызский фонд развития. Это международная организация с двумя участниками, которая действует в соответствии с соглашением между правительством Киргизской Республики и правительством Российской Федерации «О Российско-Кыргызском Фонде развития» от 24 ноября 2014 г.

Фонд учрежден в целях содействия экономическому сотрудничеству двух стран, модернизации и развитию экономики Киргизской Республики, эффективному использованию возможностей, обусловленных участием сторон в евразийской экономической интеграции. Основная цель деятельности Фонда состоит в кредитовании проектов в приоритетных секторах экономики, участии в капитале и оказании содействия хозяйствующим субъектам.

«Россия в партнёрстве с Киргизией профинансировала поставку учебной литературы в ряд образовательных учреждений, проспонсировало строительство частных школ и детских садов. Огромную поддержку Россия оказала в реализации медицинских проектов»,- отмечает управляющий партнёр Российско-Кыргызского фонда развития Бакыт Курманбеков.

В течение последнего года были приняты принципиально важные решения о координации российского содействия международному развитию в рамках Межведомственной комиссии по вопросам содействия международному развитию и разрабатываемой государственной программы «Содействие международному развитию», что должно обеспечить синергетический эффект и повысить эффективность различных видов гуманитарной помощи.

В 2022 году, основываясь на накопленном опыте, Российско-Кыргызский фонд развития планирует укрепить свои позиции в республике в качестве международного института развития. Его основные миссии - содействие экономическому сотрудничеству между Киргизией и Россией, модернизация и развитие экономики Киргизской Республики в интеграционных целях.