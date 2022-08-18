Садыр Жапаров объяснил, зачем созывает Народный курултай

Президент дал разъяснения, почему и зачем он созывает Народный курултай.
Об этом Садыр Жапаров написал пост в социальных сетях.
Напомним, согласно указу, первый Народный курултай пройдет 25 ноября 2022 года.
Президент выразил сожаление по поводу того, что Жогорку Кенеш не принял закон о Народном курултае.
«Поэтому до принятия закона я решил своим указом созвать курултай в этом году. Все ветви власти предоставят широкой общественности отчеты о своей проделанной работе за год и выслушают предложения, высказанные на курултае. Многие задаются вопросом о том, кто может быть избран делегатом курултая. Участники будут избираться и делегироваться самими местными жителями. Депутаты местных кенешей проведут организационную работу, собрав местное население. На собраниях народ изберет делегатов. Избранный делегат примет участие в курултае, который состоится в Бишкеке», — пояснил Садыр Жапаров.
Он призвал народ активно участвовать в выборах делегатов и заверил, что «отныне курултай не будет «дежурным», как раньше».
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