Садыр Жапаров объяснил, зачем созывает Народный курултай

Президент дал разъяснения, почему и зачем он созывает Народный курултай.

Об этом Садыр Жапаров написал пост в социальных сетях.

Напомним, согласно указу, первый Народный курултай пройдет 25 ноября 2022 года.

Президент выразил сожаление по поводу того, что Жогорку Кенеш не принял закон о Народном курултае.

«Поэтому до принятия закона я решил своим указом созвать курултай в этом году. Все ветви власти предоставят широкой общественности отчеты о своей проделанной работе за год и выслушают предложения, высказанные на курултае. Многие задаются вопросом о том, кто может быть избран делегатом курултая. Участники будут избираться и делегироваться самими местными жителями. Депутаты местных кенешей проведут организационную работу, собрав местное население. На собраниях народ изберет делегатов. Избранный делегат примет участие в курултае, который состоится в Бишкеке», — пояснил Садыр Жапаров.

Он призвал народ активно участвовать в выборах делегатов и заверил, что «отныне курултай не будет «дежурным», как раньше».

Ссылка: https://24.kg/vlast/242644/

