Касмамбетов: Сегодня многие кыргызстанцы поддерживают призыв Ташиева

У кыргызов с древних времен была особенность – объединяться в трудные времена.
Государственный секретарь Кыргызской Республики Сүйүнбек Касмамбетов прокомментировал слова главы ГКНБ Камчыбека Ташиева в адрес оппозиционных политиков.
"Судя по всему, народ наш подошел к определенной черте, которая имеет две стороны. На сегодняшний день весь Кыргызстан превратился в одну сплошную стройку, везде идут строительные работы. Множество людей обеспечены работой. Заработные платы и социальные пособия растут.
Поэтому проблема сейчас заключается в том, что, находясь вблизи черты, мы не должны отклоняться ни в какую сторону, а идти прямо и достигать желаемых целей. Мы все придерживаемся этого намерения и стремимся к его осуществлению. У кыргызов с древних времен была особенность – объединяться в трудные времена. И сегодня, как никогда, нашему народу нужны вера, мир и единство. Думаю, к этому стремятся сегодня и руководители нашей страны.
Кому-то может показаться, что только одному генералу Камчыбеку Ташиеву нужна стабильность в стране и что он в этом своем желании одинок. Но это не так. Сегодня многие общественные деятели: акыны, писатели и гражданские активисты стали призывать народ к единству. У всех нас должно быть только одно желание – чтобы после пересечения черты мы могли продолжить свой путь!
Поэтому хочу подчеркнуть, что предостережение Камчыбека Ташиева – это скорее призыв задуматься о будущем нашего государства и нашего народа", - заявил он.
Источник: sayasat.kg
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